Rafael Lacerda valorizou o apoio da torcida do Esporte Clube Vitória na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, 19, no Barradão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua estreia no comando do Leão da Barra, o técnico também dividiu os méritos do resultado com os jogadores e com Jair Ventura, seu antecessor no cargo.

“O torcedor foi fundamental. A vitória foi para eles. Pode ter certeza que alguns ataques do Red Bull que a gente conseguiu neutralizar, foi muito pela força do nosso torcedor. Então, agradecer a toda a torcida que veio, que nos ajudou”, iniciou o treinador.

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Lacerda reconheceu que a equipe não conseguiu executar tudo o que havia sido planejado, principalmente em relação à posse de bola. Apesar disso, destacou a efetividade ofensiva e a capacidade de aproveitar as oportunidades criadas.

“Muita coisa pela frente ainda, tem três jogos. Tá muito disputado, muito equilibrado, mas o fundamental era a vitória. A gente não conseguiu fazer algumas coisas que planejamos, que era ter um pouco mais a bola. Não tenho problema em reconhecer. A gente trabalhou muito para ter um pouco mais a bola, porque em todos os momentos que a gente teve a bola no primeiro tempo, conseguimos ter o controle”, reconheceu.

“A gente foi efetivo. Fizemos dois gols, tivemos um gol anulado e o Volpi fez dois milagres. O Red Bull teve chances, é uma grande equipe. Mesmo não tendo o controle da partida, a gente foi uma equipe objetiva, vertical, que é a característica do nosso elenco. Eu não posso chegar aqui em nove dias e querer mudar tudo. Deixar bem claro que o torcedor está em primeiro lugar, aí vem os jogadores que são os responsáveis pela vitória”, explicou.

Rafael Lacerda divide méritos com Jair Ventura

O treinador também fez questão de reconhecer a contribuição de Jair Ventura, demitido após a derrota para o Coritiba. Segundo Lacerda, boa parte do desempenho apresentado diante do Bragantino foi resultado da continuidade do trabalho desenvolvido anteriormente no clube.

“Preciso dividir essa vitória com o Jair Ventura, o ex-treinador que estava aqui, porque ele fez um grande trabalho. Muito do que teve aqui nessa vitória foi sequência do trabalho dele. Eu não resolvi, não mudei o time drasticamente. Dividir a vitória com Jair, com Cléber, Rodrigo, todos os auxiliares da casa, o departamento de análise de desempenho. Me ajudaram muito na montagem dessa equipe, na preparação”, elogiou.

O comandante voltou a destacar que não houve uma transformação completa na equipe em apenas nove dias de trabalho. Ele explicou que as principais cobranças foram relacionadas à intensidade, à pressão após a perda da bola e à postura ofensiva.

“Não mudou, retomou. Não vou chegar aqui e falar que mudei tudo em nove dias. Eu acabei de responder que tem outros responsáveis pela vitória. A gente treinou muito essa questão de intensidade, de perde pressiona, de pé na bola, do time andar pra frente, ser vertical, ser agressivo. A gente cobrou muito isso”, detalhou.

Rafael Lacerda durante entrevista coletiva - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Folga cancelada e grupo com potencial

Rafael Lacerda também destacou a dedicação dos jogadores durante os treinamentos. O treinador revelou que abriu mão da folga prevista para o domingo para trabalhar situações de bola parada, fundamento que resultou no primeiro gol rubro-negro contra o Bragantino.

“Muito mérito dos jogadores, de terem a aceitação do nosso trabalho. A gente excedeu um pouco a carga de treino. A folga do domingo tinha que ter acontecido, porque tem que ter a recuperação do atleta. Eu conversei com eles, falei que não ia ter a folga, porque a gente precisava treinar bola parada e o primeiro gol ele é oriundo de uma bola parada. Fico muito feliz, porque a gente trabalhou muito essa questão da bola parada e gol saiu desse jeito”.

Por fim, o treinador lembrou conquistas recentes do elenco, como o título da Copa do Nordeste e a classificação diante do Flamengo, e reforçou a ideia de dar sequência ao trabalho que vinha sendo realizado no Vitória.

“Esse grupo já conquistou a Copa do Nordeste, eliminou um time que está disputando para ser campeão brasileiro, que é o Flamengo. Então, a gente retomou o que vinha sendo feito antes aqui”.