E.C.VITÓRIA
Peça-chave no Vitória, Baralhas revela "angústia" durante recuperação
Volante concedeu entrevista após a vitória sobre o Red Bull Bragantino
Gabriel Baralhas revelou que viveu momentos de angústia durante o período em que ficou afastado dos jogos do Esporte Clube Vitória por lesão. Agora com dois jogos como titular desde que se recuperou, o jogador comemorou a participação na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, 19, no Barradão.
Em entrevista após a partida, Baralhas destacou a importância do resultado para o momento do Rubro-Negro e afirmou que o triunfo pode representar uma mudança de perspectiva na reta final do Campeonato Brasileiro.
“Creio que essa vitória vem no momento certo. Precisávamos desse resultado para que possamos virar a chave, pensar diferente e mudar nosso rumo no campeonato, sem pensar na parte de baixo da tabela”, comemorou Baralhas.
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Baralhas desabafa sobre período afastado dos jogos
O volante também falou sobre o período longe dos gramados e não escondeu a angústia que sentiu enquanto não podia ajudar a equipe. Segundo o jogador, o nascimento do filho foi importante para aliviar a cabeça durante o período de afastamento.
“Eu quero ajudar. Estava angustiado fora dos jogos. Ficava em casa e, mesmo com o nascimento do meu filho, creio que o que aliviou minha cabeça foi poder estar perto dele naquele momento. Estou muito feliz em poder ter voltado e ajudado o Vitória a vencer novamente”, completou.
Internacional x Vitória
O Vitória volta a jogar na próxima segunda-feira, 23, contra o Internacional. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre, válida pela rodada 36 da Série A.