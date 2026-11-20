E.C.VITÓRIA
Vitória perde atleta titular para confronto direto contra o Inter
Leão da Barra volta a jogar na próxima segunda-feira, 23
O Esporte Clube Vitória ganhou um novo desfalque no elenco para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Mateus Silva não poderá estar em campo no confronto direto contra o Internacional.
Durante a vitória de 2 a 1 sobre o RB Bragantino, nesta última quinta-feira, 19, no Barradão, Mateus Silva recebeu o terceiro cartão amarelo e por isso terá que cumprir suspensão automática diante do Colorado.
Mateus foi amarelado aos 39 minutos do primeiro tempo, após entrada dura de carrinho no atacante Fernando, do Bragantino. O defensor de 28 anos deve ser substituído pelo argentino Emanuel Brítez.
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Internacional x Vitória
Sem Mateus Silva no elenco, o Vitória volta a jogar na próxima segunda-feira, 23, contra o Internacional. A partida será realizada no Beira-Rio, em Porto Alegre, válida pela rodada 36 da Série A.
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Mateus Silva em treino no CT Manoel Pontes Tanajura |
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Mateus Silva |
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Mateus Silva, lateral-direito do Vitória |