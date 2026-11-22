E.C.VITÓRIA
Reforço de peso é barrado pelo terceiro jogo seguido no Vitória
Jogador de 30 anos não viajou com a delegação rubro-negra
Um dos reforços contratados pelo Esporte Clube Vitória na segunda janela de transferências, Tomás Pochettino não viajou para Porto Alegre e fica de fora da partida contra o Internacional, nesta segunda-feira, 23. O meia argentino vai completar três jogos sem ser relacionado.
Conforme apurou o portal A TARDE, a comissão técnica do Vitória não relacionou Tomás Pochettino apenas por opção. Emprestado pelo Fortaleza, o atleta de 30 anos não está lesionado e nem suspenso.
No total, Pochettino disputou 13 jogos pelo Leão da Barra e não participou diretamente de gols. Desde que desembarcou no Barradão, o meio-campista não se firmou no elenco baiano e acumulou atuações sem destaque.
Vale lembrar que, após o fim do contrato de empréstimo, o Vitória tem opção de adquirir o jogador estrangeiro em definitivo. O passe está fixado em 1,7 milhão de dólares (cerca de R$ 8,8 milhões).
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Jovem da base aproveita lacuna
A lacuna deixada por Pochettino abre espaço para a entrada de Alejandro Almaraz na lista. O também argentino, de 19 anos, já havia sido convocado para a partida contra o RB Bragantino.
Internacional x Vitória
O Vitória visita o Internacional às 19h30 da próxima segunda-feira, 23, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Caso derrote o Inter, o Rubro-Negro pode escapar do rebaixamento nesta rodada. Além dos três pontos, o time de Rafael Lacerda precisa torcer por uma derrota do Grêmio diante do Santos, às 21h do mesmo dia.