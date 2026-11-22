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O Esporte Clube Vitória terá o retorno de dois jogadores para o próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Internacional. O atacante Nacho Laquintana e o zagueiro Luan Cândido voltam a ficar à disposição da comissão técnica.

Como estão emprestados pelo Red Bull Bragantino ao Vitória, Laquintana e Luan Cândido não puderam enfrentar o clube paulista por força contratual. Embora o atacante não tenha se firmado no elenco desde que foi contratado, o zagueiro é titular da equipe baiana.

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De acordo com o Leão da Barra, o técnico Rafael Lacerda relacionou a dupla para enfrentar o Inter. Além deles, o meia argentino Alejandro Almaraz, de apenas 19 anos, figura pela segunda vez consecutiva na lista de convocados.

Mateus Silva vira desfalque

Suspenso com três cartões amarelos, o lateral-direito Mateus Silva é o principal desfalque do Vitória. Titular do time rubro-negro, ele deve ser substituído pelo argentino Emanuel Brítez.

Internacional x Vitória

O Vitória visita o Internacional às 19h30 da próxima segunda-feira, 23, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.