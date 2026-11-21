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O Esporte Clube Vitória ganhou a torcedora mais rubro-negra possível - o lateral-esquerdo Jamerson, titular da equipe masculina, e a esposa Jaqueline Franciele, que também defende o Leão no futebol feminino, anunciaram o nascimento da primeira filha do casal, Ayla. A notícia foi compartilhada nas redes sociais neste sábado, 21, e a bebê nasceu no último dia 12 de novembro.

A chegada da menina foi celebrada pelos dois atletas, que vivem uma nova fase fora dos gramados. Em uma publicação no Instagram, Jaqueline compartilhou registros da filha e fez uma declaração sobre a maternidade.

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"12-11-2026 dia que minha vida, nossa maior benção veio ao mundo 😍😍 te amo demais, minha pequena ❤️❤️ por vocês sempre", escreveu a jogadora.

A publicação recebeu mensagens de carinho de seguidores e torcedores, que parabenizaram o casal pelo nascimento de Ayla.

Gravidez havia sido anunciada em maio

A primeira filha dos jogadores já era aguardada desde maio deste ano, quando Jaqueline Franciele anunciou publicamente a gravidez.

Na ocasião, a lateral-direita da equipe feminina do Vitória compartilhou imagens de um exame de ultrassom e de um teste de gravidez positivo.

A publicação também incluiu uma fotografia ao lado de Jamerson, com o jogador colocando a mão sobre a barriga da esposa.

"Agora somos 3", escreveu a atleta na época, ao revelar que o casal esperava o primeiro bebê.

O anúncio repercutiu entre os seguidores dos dois jogadores e marcou o início de uma nova etapa na vida familiar dos atletas.

Casal representa Vitória dentro de campo

Além da relação pessoal, Jamerson e Jaqueline Franciele compartilham a ligação profissional com o Vitória.

O lateral-esquerdo integra o elenco masculino do Rubro-Negro e é titular da equipe que disputa a reta final do Campeonato Brasileiro de 2026.

Já Jaqueline atua como lateral-direita no time feminino do Leão, mantendo também sua trajetória profissional no futebol.

Com o nascimento de Ayla, os dois jogadores passam a dividir uma nova rotina familiar enquanto seguem vinculados ao clube baiano.

A notícia chega em um momento de compromissos importantes para Jamerson, que se prepara com o elenco masculino para enfrentar o Internacional nesta segunda-feira, 23, às 19h30, no Beira-Rio, pela 36ª rodada do Brasileirão.

O time de Jaqueline, por sua vez, acabou de ser campeão baiano em cima do maior rival, Bahia, com as leoas vivendo uma boa fase na temporada.