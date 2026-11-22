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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Internacional terá dois desfalques importantes para o confronto direto. O meia-atacante Alan Patrick e o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei estão fora do jogo.

Principal jogador de criação no elenco do Inter, Alan Patrick está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Bernabei, por outro lado, ainda se recupera de uma entorse no joelho direito e pode não jogar mais em 2026.

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Embora seja um defensor de origem, Bernabei já atuou pelo em diversas oportunidades no ataque e é o maior goleador do elenco colorado, com 10 gols. Já Alan, com nove gols, é um dos vice-artilheiros da equipe gaúcha na temporada.

Durante entrevista coletiva no Barradão, o técnico Rafael Lacerda, do Vitória, chegou a comentar sobre a ausência do meia adversário. "Alan Patrick com certeza vai fazer falta para eles".

Retornos importantes

Apesar dos desfalques, o técnico Eduardo Baptista também poderá contar com retornos de dois atletas que estavam no departamento médico.

De acordo com a GZH, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o volante Thiago Maia serão relacionados para o jogo contra o Leão.

Internacional x Vitória

O Vitória visita o Internacional às 19h30 da próxima segunda-feira, 23, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.