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A torcida do Esporte Clube Vitória realizou mais uma edição do AeroNêgo na tarde deste domingo, 22, no Aeroporto Internacional de Salvador. A mobilização aconteceu antes do embarque da delegação rubro-negra para o jogo contra o Internacional, confronto direto pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

A festa foi organizada após uma convocação da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), que chamou os rubro-negros para apoiar os jogadores nesta reta final de competição. Foram entoados gritos de incentivo à equipe que busca a primeira vitória fora de casa no Brasileirão.

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Além dos cânticos, os torcedores marcaram presença com bandeiras e fizeram uma grande festa no aeroporto para incentivar o elenco antes da viagem para Porto Alegre.

Internacional x Vitória

Com 41 pontos, o Vitória ocupa a 14ª colocação e pode garantir matematicamente a permanência na Série A de 2027 já nesta rodada. Para isso, o Leão precisa vencer o Internacional, nesta segunda-feira, 23, às 19h30, no Beira-Rio

Além de somar três pontos, o time baiano precisa torcer por uma derrota do Grêmio diante do Santos, em duelo que acontece às 21h da mesma segunda-feira, no Morumbis. Os compromissos são válidos pela 36ª rodada.