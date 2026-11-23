Faltam apenas duas chances para o Vitória mudar uma marca que, até hoje, esteve associada ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Sem nenhuma vitória como visitante nesta edição da Série A, o Rubro-Negro terá diante de Internacional e Vasco as últimas oportunidades de encerrar um jejum que acompanha a equipe ao longo de toda a temporada.

Desde a adoção dos pontos corridos, em 2003, nenhum clube conseguiu permanecer na primeira divisão sem vencer ao menos uma partida longe de casa. Nesse período, apenas cinco equipes terminaram uma edição do Brasileirão sem conquistar vitórias como visitantes, e todas foram rebaixadas.

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Em 2026, o Vitória é o único dos 20 participantes que ainda não conseguiu vencer fora de seus domínios. Em 17 partidas disputadas longe do Barradão, o time acumula 11 derrotas e seis empates, campanha que o coloca como o pior visitante da competição.

A próxima oportunidade de mudar esse cenário será nesta segunda-feira, 23, às 19h30, contra o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O confronto direto na luta contra o rebaixamento também poderá representar um passo importante para a permanência do Leão na elite.

Cinco equipes terminaram sem vencer fora

O histórico do Campeonato Brasileiro por pontos corridos mostra que encerrar a temporada sem vitórias como visitante é um feito raro, mas que sempre esteve acompanhado da queda para a Série B.

Desde 2003, cinco equipes terminaram uma edição do campeonato sem conquistar sequer um triunfo longe de seus estádios. A primeira foi o Ipatinga, em 2008, que acumulou 14 derrotas e cinco empates como visitante. No ano seguinte, o Sport terminou com 12 derrotas e sete empates.

O Criciúma repetiu a marca em 2014, com 13 derrotas e seis empates, enquanto o América-MG passou pela mesma situação em duas temporadas: 2016, quando perdeu 15 vezes e empatou quatro, e 2023, com 12 derrotas e sete empates.

Em todas essas ocasiões, os clubes terminaram o campeonato entre os quatro últimos colocados e foram rebaixados.

Caso não consiga vencer Internacional ou Vasco, o Leão poderá se tornar o primeiro clube a permanecer na Série A sem triunfos como visitante desde o início da era dos pontos corridos.

Internacional e Vasco são as últimas oportunidades

Restando três rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro, o Vitória ainda terá dois compromissos longe do Barradão.O primeiro será nesta segunda-feira, contra o Internacional, às 19h30, no Beira-Rio, colocando frente a frente duas equipes diretamente envolvidas na disputa pela permanência.

O Vitória ocupa a 14ª colocação, com 41 pontos, enquanto o Internacional abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 38. Uma vitória em Porto Alegre permitiria ao Rubro-Negro não apenas encerrar o jejum como visitante, mas também abrir seis pontos de vantagem sobre um concorrente direto, restando somente duas rodadas.

A última chance será no dia 2 de dezembro, quando a equipe enfrentará o Vasco, no Rio de Janeiro, pela 38ª rodada. Entre os dois compromissos, o Vitória receberá o Santos no Barradão, no domingo, 29, em sua última partida como mandante nesta edição do Brasileirão.

Vitória pode escapar mesmo sem vencer fora de casa

Apesar do histórico desfavorável, a ausência de triunfos como visitante não significa que o Vitória esteja condenado ao rebaixamento. O Rubro-Negro chegou aos 41 pontos depois de vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Barradão, na estreia do técnico Rafael Lacerda, e abriu três pontos de vantagem para a zona de descenso.

Caso vença apenas o compromisso contra o Santos, em Salvador, e perca os dois jogos fora de casa, o Vitória encerrará a competição com 44 pontos.

Segundo projeções do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), equipes que alcançam essa pontuação apresentam, atualmente, risco estimado de 3,8% de rebaixamento.

Rafael Lacerda tenta mudar desempenho fora do Barradão

A dificuldade para conquistar resultados longe de Salvador foi um dos principais problemas enfrentados pelo Vitória durante a passagem de Jair Ventura, demitido antes da reta final do campeonato.

Agora, Rafael Lacerda terá a missão de melhorar esse desempenho justamente nos compromissos decisivos da temporada. O treinador estreou com vitória sobre o Red Bull Bragantino e demonstrou confiança no comprometimento do elenco para buscar o primeiro triunfo fora de casa.

"Estou vendo um elenco muito comprometido. Esses caras estão machucados (por não vencer fora). Então vamos nos preparar da melhor forma possível, vamos enfrentar um grande adversário que está na mesma briga que a nossa. Vamos usar a melhor estratégia para sair vencedor", afirmou Lacerda após sua estreia.

O técnico já conquistou uma vitória como visitante nesta edição do Brasileirão, quando comandava a Chapecoense, e espera repetir o resultado agora à frente do clube baiano.

O confronto contra o Internacional, além de representar uma oportunidade para mudar a campanha longe do Barradão, terá peso direto na classificação, já que os gaúchos aparecem três pontos atrás do Vitória.