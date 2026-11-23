O Tivoli Triple Crown de Surf 2026 veio à Bahia, e conheceu o brilho soteropolitano nas águas baianas. O surfista de Salvador Ives Lopes conquistou a segunda etapa da categoria Profissional, encerrada neste domingo, 22, na Praia da Catinguiba, na Praia do Forte, em Mata de São João, e igualou a campanha de Bino Lopes na competição.

Além da disputa profissional, a segunda etapa também teve destaque para os jovens surfistas da Praia do Forte. Na categoria Sub-18, Gabriel Leal conquistou o título, superando Guilherme Simões, segundo colocado, e Bernardo Bicalho, que terminou na terceira posição.

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Bicalho também competiu na Sub-16, categoria em que garantiu o primeiro lugar, à frente de Miguel Becker e Guilherme Simões. Outro destaque foi Davi Lucca, de 12 anos, que chegou a duas finais e terminou ambas no pódio.

A competição começou na sexta-feira, 20, e reuniu atletas de diferentes categorias durante três dias de disputas. Na final profissional, Ives superou Bino, representante da Praia do Forte, enquanto Felix Martins e Erick Moraes completaram o pódio, em terceiro e quarto lugares, respectivamente.

Ives e Bino chegam à última etapa com campanhas iguais

A disputa entre os dois surfistas tem sido o principal destaque da categoria Profissional nesta edição do Tivoli Triple Crown. Na abertura do circuito, Bino Lopes aproveitou o conhecimento das ondas da Praia do Forte para vencer a primeira final, deixando Ives na segunda colocação.

Uma semana depois, o resultado se inverteu. O representante de Salvador conquistou o primeiro lugar e impediu que o rival abrisse vantagem na corrida pelo título. Com uma vitória e um vice-campeonato para cada um, os dois chegam à terceira e última etapa com campanhas equivalentes.

No dia 15 de novembro, Bino havia conquistado a vitória com 15,50 pontos na soma de suas duas melhores ondas, contra 12,75 de Ives.

Ives Lopes - Foto: Divulgação I Tivoli Triple Crown

Agora, a decisão acontecerá entre 4 e 6 de dezembro, na mesma praia que recebeu as duas primeiras fases do circuito. Para o surfista Marco Pellegrino, finalista das categorias Masters 40+ e Kahuna 50+, o equilíbrio entre os competidores e as condições do mar contribuíram para elevar o nível técnico da etapa.

"As boas condições de ondas ajudaram a elevar o nível da competição. A gente viu os mais novos aproveitando bem as oportunidades, baterias equilibradas entre os veteranos e uma final profissional que deixou a disputa pelo título em aberto. Ives e Bino já mostraram, nas duas primeiras etapas, o quanto essa decisão promete ser disputada", afirmou.

Gabriel Leal e Davi Lucca garantem títulos para a Praia do Forte

O outro brilho do dia ficou por conta de Davi Lucca, que venceu a categoria Sub-12, com Rudá Nascimento em segundo lugar e Rafa Galeno em terceiro. Na Sub-14, Davi ficou com o vice-campeonato, atrás de Bernardo Lerner.

Na categoria Local, destinada aos representantes da região, Gabriel Guerreiro conquistou o primeiro lugar, seguido por Lázaro Nunes e Pedro Guerreiro. Os resultados reforçaram a participação dos atletas da Praia do Forte nas diferentes categorias da competição, que reúne desde crianças até surfistas veteranos.

Gabriel Leal - Foto: Divulgação I Tivoli Triple Crown

Lua Dihgberg vence no feminino

A segunda etapa do Tivoli Triple Crown também contou com disputas femininas e categorias voltadas a atletas mais experientes. No feminino, Lua Dihgberg conquistou o título, deixando Luna Jin Iy na segunda colocação e Estela Micol em terceiro, enquanto Samira Vitória completou a final na quarta posição.

Entre os veteranos, Marcelo Alves venceu a Masters 40+, seguido por Alan Silva e Beto Capelotte. Na Kahuna 50+, o título ficou com Takito Adachi, com Cristiano Spirro em segundo e Marcelo Alves em terceiro.

Já na Legend 60+, Marco Moraes conquistou o primeiro lugar, à frente de Roberto Campos e Paulo Falcon. As categorias infantis também tiveram campeões. Gustavo Dias venceu a Sub-10, enquanto Davi Manoel ficou com o título da Sub-08.

Pódio profissional - Foto: Divulgação I Tivoli Triple Crown

Última etapa será disputada em dezembro

Depois de duas etapas realizadas em novembro, o Tivoli Triple Crown de Surf 2026 será concluído entre os dias 4 e 6 de dezembro, na Praia da Catinguiba. A principal expectativa está concentrada na disputa entre Ives Lopes e Bino Lopes, que chegam à decisão com uma vitória e um segundo lugar cada.

Além da definição do supercampeão profissional, a última etapa reunirá novamente atletas das categorias de base, feminino, local e veteranos. O circuito é homologado pela Federação Baiana de Surf e conta com patrocínio do Tivoli Ecoresort e da Billabong Bahia, além do apoio de instituições públicas e empresas parceiras.