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A presença de Ronaldo e Roberto Carlos entre os investidores mudou os planos financeiros de um clube tradicional do futebol paulista. Administrada por uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a Inter de Limeira decidiu não participar da mobilização de clubes brasileiros que buscam uma linha de crédito de até R$ 20 bilhões junto ao Governo Federal.

A decisão foi explicada pelo executivo Enrico Ambrogini, segundo ele, a SAF foi constituída sem dívidas, o que faz com que o clube não tenha necessidade imediata de recorrer ao financiamento proposto pelos dirigentes.

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“Nós não assinamos porque a SAF da Inter de Limeira nasce sem dívidas. Então não haveria um motivo para assinar. Nós colocamos à disposição para conversar e mantive portas abertas, mas neste momento não assinamos por não ter uma necessidade do clube”, explicou ao GE.

Quem está por trás da SAF da Inter de Limeira?

Além dos ex-jogadores Ronaldo e Roberto Carlos, o grupo de investidores da SAF conta com o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e um empresário do Haiti.

O projeto prevê investimentos superiores a R$ 450 milhões ao longo de dez anos, com metas de crescimento esportivo e financeiro. A reorganização das contas foi estabelecida como uma das prioridades da nova gestão, antes da ampliação dos investimentos no futebol.

Uma das primeiras iniciativas já saiu do papel. O clube iniciou a modernização do Centro de Treinamento localizado no Horto Florestal, em Limeira, com investimento estimado em R$ 4 milhões.

As obras incluem a substituição do gramado e a construção de novos espaços, como academia, vestiários, área de fisioterapia e refeitório.

Por que os clubes pedem ajuda ao Governo?



A mobilização de dirigentes do futebol brasileiro busca uma linha de crédito de até R$ 20 bilhões, com prazo de pagamento de até 20 anos e carência de dois anos.

A iniciativa foi apresentada em uma reunião na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na terça-feira, 17, e ganhou força após mudanças que afetaram o mercado de apostas esportivas no Brasil.

A proposta prevê que os recursos sejam utilizados para quitar passivos trabalhistas, direitos de imagem, débitos fiscais, empréstimos bancários e dívidas cíveis, além de financiar investimentos nas categorias de base.

O modelo não prevê perdão de dívidas, mas a possibilidade de financiamento de longo prazo para ajudar os clubes a reorganizar suas contas.

A articulação foi liderada por Corinthians e Internacional e reuniu 35 clubes signatários.

Além da Inter de Limeira, Palmeiras, Flamengo, Coritiba, Vasco, Red Bull Bragantino e Remo também ficaram de fora da carta apresentada pelos dirigentes.