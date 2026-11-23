AVANÇO
Arena Multiuso de Salvador ganha data oficial de entrega
Garantia foi dada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), nesta segunda-feira, 23
A Arena Multiuso de Salvador, na orla da Boca do Rio, já tem data para ser entregue: 26 de março de 2027. A confirmação foi dada pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis (União), na manhã desta segunda-feira, 23.
"A Arena nós vamos inaugurar no dia 26 de março, aniversário da cidade”, disse Bruno Reis durante a abertura da 25ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB), realizada no Centro de Convenções de Salvador, também na orla da Boca do Rio.
Mudança na entrega
O equipamento deveria ter sido entregue em outubro deste ano, mas a nova data vai coincidir com as celebrações pelos 478 anos de Salvador, no dia 29 de março do próximo ano. Para o período, a Prefeitura deve fazer uma programação especial, conforme o gestor municipal.
"Vai ser mais um grande equipamento para ajudar a trazer competições nacionais e internacionais, eventos indoor e também poder realizar eventos como esse lá. Portanto, é mais um equipamento que vai se complementar com este aqui e com a Arena Canto da Cidade”, ressaltou Bruno, em referência ao espaço onde é realizado o Festival Virada Salvador.
A Conferência Nacional
Com o tema "Direito e Tecnologia: O Futuro da Advocacia na Sociedade Digital", a 25ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira (CNAB) promove, até a próxima quarta-feira, 25, debates distribuídos em 50 painéis, 35 eventos especiais e uma conferência magna, contando com quase 400 palestrantes nacionais e internacionais.
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Além disso, após um hiato de 24 anos, Salvador volta a ser a sede do que é considerado o maior evento jurídico do mundo. Reconhecida pelo Guinness World Records, a Conferência, em 2024, estabeleceu um marco histórico ao reunir 22 mil participantes.
O evento é promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo Conselho Seccional da OAB/Bahia. O encontro ainda terá shows de Ivete Sangalo (23/11), Timbalada (24/11) e Durval Lelis (25/11).