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FESTA DE FIM DE ANO

A Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, passará por ajustes para receber o Festival Virada Salvador 2027. A Prefeitura avaliou as condições do espaço durante uma vistoria conjunta realizada em 17 de novembro e identificou intervenções necessárias para melhorar a circulação do público, a drenagem e a organização da estrutura.

Entre as mudanças analisadas estão a implantação de asfalto e piso intertravado em diferentes trechos da arena.

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As melhorias devem facilitar o deslocamento dos foliões e reduzir problemas relacionados ao escoamento da água. A localização de algumas estruturas de apoio também foi reavaliada.

A inspeção reuniu representantes de diferentes órgãos municipais, incluindo equipes técnicas, engenheiros, arquitetos e profissionais responsáveis pela manutenção e segurança do espaço.

O grupo percorreu a área em frente ao palco principal e o entorno, observando pontos como:

Acessos e saídas da arena;

Locais de embarque e desembarque;

Áreas de lazer e circulação;

Estruturas de apoio ao público;

Tapumes, drenagem e condições da área externa.

Após a vistoria, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) vai reunir as observações em um relatório técnico e solicitar as adequações necessárias.

Outras duas avaliações coletivas estão previstas antes da festa. A última deverá contar com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil), em data ainda não divulgada.

Festival Virada Salvador terá cerca de 600 ambulantes

A estrutura prevista para o evento inclui aproximadamente 600 vendedores ambulantes, além de 10 baianas de acarajé e 10 food trucks.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também participou da vistoria para avaliar a distribuição dos pontos de venda e a organização dos espaços destinados à comercialização de alimentos e bebidas.

O planejamento para a atuação dos trabalhadores começa meses antes da festa. Entre as medidas previstas estão o cadastramento virtual dos ambulantes e a entrega de kits dos patrocinadores. Durante o evento, eles também deverão contar com benefícios como:

Alimentação gratuita;

Transporte gratuito;

Creches para os filhos dos trabalhadores.

Segundo a Semop, a disposição dos pontos de venda precisa conciliar as condições de trabalho dos ambulantes com a circulação do público pela arena.

Virada Salvador terá Balbinão integrado ao cenário da festa

A edição de 2027 será a primeira realizada com as obras da Arena Multiuso Antônio Balbino, conhecida como Balbinão, integradas ao cenário da região.

A segurança também esteve entre os pontos observados durante a inspeção. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acompanha as condições da arena antes, durante e depois do evento, com atenção ao fluxo de pessoas e à identificação de possíveis situações de risco.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, destacou que a atuação conjunta das secretarias permite antecipar necessidades, organizar intervenções e evitar gastos desnecessários.

“A integração entre os diversos órgãos municipais é fundamental para o planejamento de um evento dessa dimensão. Quando as equipes trabalham de forma transversal, acompanhando as intervenções e compartilhando as avaliações técnicas desde o início, conseguimos antecipar necessidades, otimizar recursos, evitar custos desnecessários e garantir soluções mais eficientes”, afirmou.

O dirigente também confirmou que a tradicional queima de fogos está mantida na programação.

Quando será o Festival Virada Salvador 2027?

O Festival Virada Salvador começa em 30 de dezembro, na Arena O Canto da Cidade, e terá cinco dias de programação, com mais de 100 horas de música e 25 atrações.

Com o conceito “Isso é muito Salvador”, a edição reúne artistas de diferentes gêneros musicais. Entre os nomes confirmados estão Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Daniela Mercury, Jorge e Mateus, Ludmilla, Pedro Sampaio, BaianaSystem, Zé Neto e Cristiano e Xanddy Harmonia.