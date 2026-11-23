Mais uma vez, a fadinha ocupou o lugar mais alto do pódio internacional. Nesta segunda-feira, 23, a skatista brasileira de 18 anos Rayssa Leal conquistou a medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo de skate street disputada em Utsunomiya, no Japão, após uma final decidida por diferenças mínimas.

Com 176,03 pontos, a maranhense superou a australiana Chloe Covell, atual vice-campeã mundial, e a japonesa Coco Yoshizawa, campeã olímpica em Paris 2024, garantindo um dos principais títulos da temporada.

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A disputa permaneceu indefinida até a última apresentação. Covell terminou com 175,13 pontos, apenas 0,90 atrás da brasileira, enquanto Yoshizawa somou 175,11, diferença de 0,92 para Rayssa.

A japonesa ainda tinha a possibilidade de assumir a liderança na última tentativa, mas não conseguiu completar a manobra. À beira da pista, Rayssa acompanhou a apresentação da adversária antes de comemorar a conquista.

O resultado representa uma recuperação importante para a brasileira, que havia terminado o Campeonato Mundial de Assunção, no Paraguai, em sétimo lugar, no mês de outubro, após competir com uma torção no tornozelo direito.

Com o ouro no Japão, Rayssa somou 80 mil pontos para o ranking mundial e olímpico, no qual ocupa a quinta colocação, e encerrou a primeira fase classificatória para os Jogos de Los Angeles 2028 com mais um título internacional.

Rayssa assume liderança na segunda volta

A final feminina foi marcada pelo equilíbrio entre três das principais skatistas do circuito internacional. Rayssa Leal assumiu a liderança na segunda das três tentativas de volta, quando recebeu 89,11 pontos dos jurados.

A apresentação colocou a brasileira pouco mais de dois pontos à frente de Chloe Covell, sua principal perseguidora naquele momento. Nenhuma adversária conseguiu superar a nota de Rayssa nas voltas, fazendo com que a definição do título ficasse para a fase de manobras individuais.

A brasileira não conseguiu completar a primeira tentativa, mas acertou a segunda e recebeu 86,92 pontos. A soma com a melhor volta levou sua pontuação a 176,03.

Covell também acertou apenas a segunda tentativa de manobra, avaliada em 88,36 pontos. Apesar de superar a nota individual de Rayssa, a australiana não conseguiu compensar a diferença construída pela brasileira na etapa anterior e terminou com 175,13.

A maior ameaça veio de Coco Yoshizawa. A japonesa, campeã olímpica em Paris, conseguiu a melhor nota de manobra da final, com 89,89 pontos, também na segunda tentativa.

Com 175,11 pontos acumulados, Yoshizawa chegou à última apresentação ainda com chances de conquistar o ouro. Entretanto, falhou na execução da manobra decisiva e permaneceu na terceira colocação.

A vitória ficou com Rayssa, que superou as duas adversárias por menos de um ponto e conquistou o título em uma das finais mais equilibradas da temporada.

Brasileira celebra recuperação após lesões

A conquista significou ainda um pouco além do "comum" para Rayssa, que viu na vitória um desfecho feliz para os problemas físicos que teve ao longo da temporada. A skatista revelou que passou por um período delicado de recuperação e comemorou a possibilidade de executar suas manobras sem limitações.

"Estou muito feliz. É muito bom estar aqui competindo de novo na World Skate. Eu me lesionei há uns oito meses. Quase quebrei o joelho. Então estar aqui, fazendo meu melhor skate, jogando minhas manobras, é um privilégio para mim. Estar aqui e 100% com meu corpo é uma honra", afirmou.

Em outubro, a brasileira havia disputado o Mundial de Assunção com uma torção no tornozelo direito e terminou na sétima colocação.

A campanha no Japão representou, portanto, uma recuperação tanto no desempenho quanto nos resultados, encerrando a participação de Rayssa nas competições da World Skate em 2026 com uma medalha de ouro.

Dona de uma prata e um bronze olímpicos, a maranhense segue entre os principais nomes do skate street feminino e busca disputar sua terceira edição dos Jogos em Los Angeles, em 2028.

Rayssa campeã - Foto: Skate Brasil Skateboarding

Ouro garante 80 mil pontos na corrida olímpica

A etapa de Utsunomiya marcou o encerramento da primeira fase classificatória do skate para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Com o título, Rayssa conquistou 80 mil pontos no ranking mundial e olímpico, chegando à quinta colocação.

A Copa do Mundo é considerada a segunda competição mais importante do calendário da World Skate, atrás apenas do Campeonato Mundial.

Em 2026, o circuito contou com duas etapas. Na primeira, disputada em Roma, na Itália, em junho, Rayssa terminou na quinta posição. Já na etapa japonesa, conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio.

O desempenho fortalece a posição da brasileira no ciclo olímpico, embora a classificação definitiva para Los Angeles ainda dependa dos resultados das próximas fases.

Sebastian Simonetto termina em sétimo na final masculina

O Brasil também teve um representante na decisão masculina da Copa do Mundo de Utsunomiya. Aos 21 anos, Sebastian Simonetto disputou sua primeira final no Circuito Mundial e encerrou a competição na sétima colocação, com 136,71 pontos.

O brasileiro encontrou dificuldades na fase de voltas e não conseguiu completar uma apresentação que o colocasse entre os primeiros colocados. Sua melhor nota foi de 53,61 pontos.

Já distante da disputa por medalhas, Simonetto tentou elevar a pontuação nas manobras individuais, mas acertou apenas uma das três tentativas, recebendo 83,10 pontos. O título masculino ficou com o sul-coreano Juni Kang, atual vice-campeão mundial, que somou 182,29 pontos.

Kang conseguiu notas superiores a 90 pontos nas duas fases da final, com 90 na volta e 92,29 na manobra. O japonês Yuto Horigome, atual campeão olímpico, terminou em segundo lugar, com 178,25 pontos, enquanto o americano Jagger Eaton, vice-campeão olímpico, completou o pódio com 178,18.

Rayssa ainda disputará Super Crown em São Paulo

Apesar do encerramento da primeira fase classificatória para Los Angeles 2028, a temporada de Rayssa Leal ainda não terminou. A brasileira voltará a competir nos dias 12 e 13 de dezembro, quando disputará a SLS Super Crown, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

A competição reúne os principais nomes da Street League Skateboarding e definirá a campeã da temporada de 2026. Diferentemente dos torneios da World Skate, a SLS não distribui pontos para o ranking olímpico, mas reúne algumas das principais atletas do circuito internacional.

A etapa brasileira terá transmissão ao vivo da TV Globo e do sportv. Depois da conquista no Japão, Rayssa chegará à decisão em São Paulo embalada por uma vitória sobre duas das maiores adversárias do skate street mundial.

Pódio da Copa do Mundo de Utsunomiya

Feminino

Rayssa Leal (Brasil) - 176,03 pontos Chloe Covell (Austrália) - 175,13 pontos Coco Yoshizawa (Japão) - 175,11 pontos

Masculino