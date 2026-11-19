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Quem ama o mundo de skate sonha em estar em Salvador na semana que vem - a capital baiana será palco de uma das principais competições internacionais de skate Park do calendário brasileiro, recebendo o Pro Tour STU.

Nos dias 28 e 29 de novembro, o Skatepark do Subúrbio receberá uma etapa do torneio, reunindo 32 atletas do Brasil e de outros países. Entre os participantes confirmados, 20 já disputaram os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 ou Paris 2024, incluindo quatro medalhistas.

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As disputas terão entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos para ver 12 skatistas no feminino e 20 no masculino, reunindo atletas que participaram da estreia olímpica da modalidade, em Tóquio, e nomes que já estão em preparação para os Jogos de Los Angeles 2028.

Entre os destaques estão os brasileiros Pedro Barros, medalhista de prata em Tóquio, e Augusto Akio, conhecido como Japinha, que conquistou o bronze em Paris. No feminino, a japonesa Sakura Yosozumi, campeã olímpica em 2021, e a britânica Sky Brown, dona de duas medalhas de bronze, também estão confirmadas.

O evento será realizado em uma das principais estruturas dedicadas à modalidade Park no país. O Pro Tour STU é apresentado pela organização como o único projeto brasileiro com certificação da World Skate, entidade internacional responsável pela regulamentação do skate esportivo.

Pedro Barros e Augusto Akio lideram presença brasileira

A competição masculina reunirá 20 atletas, dos quais dez já participaram dos Jogos Olímpicos. Entre os brasileiros, Pedro Barros e Augusto Akio chegam a Salvador como os principais medalhistas da delegação nacional.

Pedro Barros conquistou a prata nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, quando o skate estreou no programa olímpico. Já Augusto Akio subiu ao pódio em Paris 2024, garantindo o bronze para o Brasil.

Augusto Akio no Pro Tour STU - Foto: Divulgação I STU

A lista de brasileiros com experiência olímpica também inclui Pedro Quintas, que disputou a edição japonesa, e Luigi Cini, participante dos Jogos de Paris.

Além deles, a etapa contará com jovens talentos que ainda buscam uma primeira participação olímpica. Entre os nomes confirmados estão Gui Khury, Kalani Konig, Pedro Carvalho, Miguel Leal e Vitor Ikeda.

O grupo terá pela frente atletas de diferentes países, incluindo o espanhol Danny León e os italianos Alessandro Mazzara e Ivan Federico, que participaram dos Jogos de Tóquio. León e Mazzara também competiram em Paris.

Outro destaque é o português Thomas Augusto, que esteve na Olimpíada de 2024, assim como o sueco Hampus Winberg e o dinamarquês Viktor Solmunde. Completam a lista de participantes internacionais o britânico Tay Cunningham, os franceses Tom Martin e Noe Montagard e os americanos Taylor Nye e Luke Kahler.

Sky Brown e Sakura Yosozumi estão entre os destaques

No feminino, a presença olímpica será ainda mais expressiva. Das 12 skatistas confirmadas, dez já representaram seus países em pelo menos uma edição dos Jogos Olímpicos.

A japonesa Sakura Yosozumi chega à capital baiana com o título conquistado em Tóquio 2020, quando venceu a primeira disputa olímpica feminina da modalidade Park.

Outro nome de destaque é Sky Brown, amiga de Rayssa Leal que representa a Grã-Bretanha e conquistou a medalha de bronze tanto em Tóquio quanto em Paris. A skatista está entre as atletas mais reconhecidas internacionalmente e será uma das principais atrações da etapa.

Sky Brown no Pro Tour STU - Foto: Divulgação I STU

A delegação brasileira terá Dora Varella, Yndiara Asp e Isadora Pacheco, que participaram da estreia olímpica do skate no Japão. Dora e Isadora também estiveram nos Jogos de Paris, em 2024.

A lista internacional inclui ainda a espanhola Naia Laso, a francesa Nana Taboulet, a britânica Lola Tambling, a americana Minna Stess e a canadense Fay Ebert, todas participantes da Olimpíada de Paris.

As únicas competidoras do feminino que ainda não disputaram os Jogos Olímpicos são a brasileira Fernanda Tonissi e a chinesa Freya Fang Wang.

Isadora Pacheco celebra competição em Salvador

Uma das representantes brasileiras confirmadas no evento, Isadora Pacheco destacou a importância de disputar uma etapa internacional em território nacional e elogiou a estrutura do Skatepark do Subúrbio.

A skatista, que disputou as duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, acredita que a presença de atletas de diferentes países proporcionará uma competição de alto nível técnico.

Isadora Pacheco pelo Brasil - Foto: Reprodução I Instagram

"É sempre uma alegria disputar qualquer competição no Brasil. Em Salvador, então... E o Pro Tour STU, que é um evento nosso, internacional, ainda tem essa força de reunir grandes nomes do mundo inteiro. Vai ser surreal, skate do mais alto nível!", afirmou.

Isadora também convidou os torcedores baianos a acompanharem as disputas presencialmente: "Aproveito para convocar a galera para colar no Skatepark do Subúrbio, que conta com uma das melhores pistas do cenário mundial. Não tenho dúvida de que será uma festa".

Skatepark do Subúrbio receberá disputas durante dois dias

A etapa do Pro Tour STU Salvador será realizada no Skatepark do Subúrbio, nos dias 28 e 29 de novembro. No sábado, 28, acontecerão as primeiras fases da competição. Já o domingo, 29, será reservado para as semifinais e finais, quando serão definidos os vencedores da etapa nas categorias masculina e feminina.

A modalidade Park é disputada em pistas com transições, curvas e obstáculos que permitem aos skatistas realizar manobras aéreas e combinações de movimentos. As apresentações são avaliadas por critérios como dificuldade, execução, variedade e utilização da pista.

Como retirar ingressos gratuitos para o Pro Tour STU Salvador?

Os ingressos para acompanhar a competição já estão disponíveis gratuitamente pela plataforma Zig Tickets. Cada pessoa poderá retirar até duas entradas, e a classificação etária informada pela organização é de 12 anos. Crianças de até cinco anos não precisam de ingresso, desde que estejam acompanhadas por um responsável.

O evento também disponibiliza a modalidade de entrada solidária, com a sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível. Os mantimentos arrecadados serão destinados a instituições e projetos sociais locais.

A retirada deve ser realizada separadamente para cada dia de programação, nos links abaixo:

A competição tem apoio da Federação de Skate do Estado da Bahia e reunirá, durante dois dias, alguns dos principais nomes do skate Park internacional em Salvador.