As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2030 poderão ganhar um novo formato a partir de 2027. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) estuda transformar a competição em uma espécie de Liga das Nações, com troféu para o campeão e premiação em dinheiro, mantendo a disputa por vagas no Mundial.

A proposta poderá ser votada nesta sexta-feira, 20, durante uma reunião do Conselho da entidade, em Barranquilla, na Colômbia.

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O encontro acontecerá na véspera da final da Copa Sul-Americana, marcada para sábado, 21, entre Atlético-MG e Boca Juniors. Entre os assuntos previstos está a definição do modelo classificatório para a próxima Copa do Mundo, que terá uma organização diferente das edições anteriores por causa das comemorações do centenário da competição.

A principal mudança em discussão é a criação de um título oficial para o torneio sul-americano, atualmente disputado apenas com o objetivo de definir os representantes do continente no Mundial.

A ideia é preservar o formato de pontos corridos, com jogos de ida e volta, mas acrescentar uma premiação esportiva e financeira para estimular a participação de todas as seleções.

A possibilidade foi confirmada pelo presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, em entrevista à rádio Carve Deportiva: "As eliminatórias começam em poucos meses e vai ser em formato de Liga de Nações, vamos por um título".

Apesar das declarações, a proposta ainda depende de discussão e aprovação da Conmebol.

Novo formato deve manter 18 partidas por seleção

Um dos principais objetivos da Conmebol é preservar o calendário tradicional das Eliminatórias Sul-Americanas, com dez seleções se enfrentando em turno e returno. Nesse modelo, cada país disputa 18 partidas, sendo nove como mandante e nove como visitante.

A manutenção do número de jogos atende a uma demanda das federações nacionais, que utilizam as receitas provenientes dos direitos de transmissão como uma das principais fontes de financiamento de suas atividades.

Uma redução no calendário poderia provocar perdas financeiras para as entidades, especialmente porque os confrontos entre seleções sul-americanas atraem interesse comercial e de audiência.

Por isso, o formato considerado favorito mantém a estrutura das últimas edições das Eliminatórias, acrescentando a disputa por um troféu e uma premiação financeira. O nome utilizado nas discussões é Liga das Nações Sul-Americanas, em referência ao modelo de competição já adotado pela Uefa na Europa.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre os valores das premiações ou os critérios que seriam utilizados para definir o campeão além da classificação final.

Argentina, Uruguai e Paraguai poderão disputar

Uma das principais dificuldades para a organização das próximas Eliminatórias é a situação de Argentina, Paraguai e Uruguai, que já têm vagas garantidas na Copa do Mundo de 2030.

Os três países receberão as partidas inaugurais da competição, como parte das comemorações pelos 100 anos do primeiro Mundial, disputado em 1930, no Uruguai. Os demais jogos da Copa acontecerão em Espanha, Portugal e Marrocos, países escolhidos como sedes principais do torneio.

Com três seleções sul-americanas já classificadas, a Conmebol precisava encontrar uma maneira de preservar o interesse competitivo de todas as participantes durante as Eliminatórias.

A criação de uma Liga das Nações, com título e premiação em dinheiro, é vista como uma alternativa para manter Argentina, Paraguai e Uruguai na disputa, mesmo sem a necessidade de conquistar uma vaga no Mundial.

Dessa forma, os três países poderiam participar normalmente do calendário de 18 rodadas, enfrentando as demais seleções sul-americanas. O novo modelo também permitiria conservar confrontos tradicionais do continente e evitar uma redução no número de partidas comercializadas pelas federações.

Quantas seleções sul-americanas irão à Copa de 2030?

Pelo planejamento atual, a distribuição de vagas para a Copa do Mundo de 2030 permanecerá semelhante à utilizada nas últimas Eliminatórias. A América do Sul terá seis vagas diretas, enquanto uma sétima seleção poderá disputar a repescagem intercontinental.

Entretanto, a situação de Argentina, Paraguai e Uruguai, já classificados por serem anfitriões das partidas inaugurais, ainda precisará ser considerada na elaboração definitiva do regulamento.

A Conmebol também trabalha com a possibilidade de uma mudança mais ampla no Mundial. A entidade tenta convencer a Fifa a ampliar a Copa do Mundo de 2030 de 48 para 64 seleções, proposta que poderia aumentar o número de participantes sul-americanos.

Por enquanto, a ampliação não foi aprovada, e o planejamento das Eliminatórias considera a estrutura atualmente prevista.

Conmebol defende Copa com 64 seleções e mais jogos na América do Sul

A transformação das Eliminatórias em Liga das Nações não é a única proposta defendida pela Conmebol para o próximo ciclo de competições internacionais. A confederação sul-americana também deseja ampliar a Copa do Mundo de 2030 para 64 participantes, utilizando o centenário do torneio como justificativa para uma edição especial.

A primeira Copa do Mundo foi disputada no Uruguai, em 1930, e a entidade considera que a comemoração dos 100 anos poderia permitir mudanças excepcionais no formato. Caso a proposta seja aprovada, a intenção é que a América do Sul receba mais partidas do que as três inicialmente previstas.

O planejamento defendido pela Conmebol contempla 18 jogos no continente, distribuídos em três grupos, antes da continuidade da competição nas sedes principais, na Europa e na África.

A iniciativa, entretanto, encontra resistência de outras confederações, especialmente da Uefa, que se opõe à ampliação do número de seleções participantes. A proposta voltou a ser discutida em meio às movimentações políticas dentro da Fifa, presidida por Gianni Infantino.

A Conmebol, comandada por Alejandro Domínguez, tem mantido uma relação próxima com o dirigente, inclusive durante as controvérsias recentes envolvendo a proposta de criação de uma empresa com investimentos privados para administrar direitos comerciais de competições internacionais.

Apesar das articulações, qualquer alteração no número de seleções da Copa de 2030 dependerá de aprovação da Fifa.

Quando começam as Eliminatórias?

A previsão é que a disputa sul-americana comece em meados de 2027, após a definição do regulamento pela Conmebol. A reunião desta sexta-feira poderá representar o primeiro passo oficial para a adoção da Liga das Nações Sul-Americanas, embora ainda não exista confirmação de que o modelo será aprovado.

Caso a proposta avance, o Brasil continuará disputando 18 partidas contra os demais países do continente, mas passará a competir também por um título específico, além da classificação para a Copa do Mundo.

O novo formato pretende preservar a importância das Eliminatórias mesmo com três seleções já classificadas e oferecer um incentivo adicional para a disputa entre os dez países sul-americanos.

A definição dependerá das discussões do Conselho da Conmebol em Barranquilla, que poderá estabelecer as bases da competição responsável por iniciar o próximo ciclo mundialista do futebol brasileiro.