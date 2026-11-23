E.C.VITÓRIA
Vitória goleia o Inter no Beira-Rio e encaminha permanência na Série A
Leão da Barra conquistou os primeiros três pontos longe de Salvador
O Esporte Clube Vitória conquistou um resultado histórico e goleou o Internacional por 5 a 2 nesta segunda-feira, 23, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
Com o resultado, o Vitória chega aos 44 pontos e fica muito próximo de garantir a permanência na Série A. Agora, o Leão da Barra depende apenas de um tropeço do Grêmio diante do Santos, ainda nesta segunda, para confirmar presença na elite do futebol brasileiro em 2027.
Os gols do Vitória foram marcados por Renê, Diego Tarzia, Renato Kayzer e Ramon, fazendo jus aos R$ 200 mil investidos pelo clube baiano para sua escalação. Pelo lado colorado, Vitinho e Alerrandro descontaram.
Além de ter sido a primeira vitória rubro-negra como visitante no Brasileirão, a partida também ficou marcada pelo gol relâmpago de Renê, que balançou as redes com apenas 12 segundos de jogo. O atacante marcou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro de 2026 e o quarto mais veloz da história da competição.
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Os gols do Vitória
Logo no primeiro ataque do jogo, aos 12 segundos, o Vitória abriu o placar. Após indecisão da defesa do Internacional, Diego Tarzia conseguiu um desarme e deixou Renê na cara do gol. O camisa 91 finalizou e balançou as redes para colocar o Leão em vantagem.
Aos 19 minutos, o Rubro-Negro ampliou. Renê puxou contra-ataque em velocidade pela ponta direita e serviu Tarzia, sozinho na área, que fez o segundo tento rubro-negro.
Na segunda etapa, o Vitória chegou ao terceiro gol. O goleiro Kauan Jesus, do Inter, falhou em bola cruzada na área e a sobra ficou com Ramon. O lateral-esquerdo tentou duas vezes, antes de marcar.
Já aos 43 minutos, perto do apito final, Renato Kayzer roubou bola no campo de defesa e tocou para Baralhas. O volante recebeu, na cara do gol, e deu um tapa no canto direito.
Deu tempo ainda para o quinto gol! Marinho fez boa jogada por dentro e tocou para Kayzer. De frente com o gol, o centroavante não perdoou. 5 a 2 e goleada em pleno Beira-Rio.
FICHA TÉCNICA
Internacional 2x5 Vitória
Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data: 23/11/2026 (segunda-feira)
Horário: 19h30
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Wagner Reway (SC)
Gols: Vitinho e Alerrandro (Internacional) / Renê, Tarzia, Ramon, Baralhas e Kayzer (Vitória)
Cartões amarelos: Alerrandro, Juninho e Matheus Bahia (Internacional) / Baralhas, Jamerson, Martínez e Zé Vitor (Vitória)
Escalações
Internacional: Kauan Jesus; Bruno Gomes (Calebe), Mercado (João Bezerra), Juninho; Aguirre, Villagra, Ronaldo (Thiago Maia) e Matheus Bahia; Vitinho, Carbonero e Alerrandro. Técnico: Eduardo Baptista.
Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson (Zé Vitor), Cacá, Brítez e Ramon (Luan Cândido); Baralhas, Martínez e Matheuzinho (Caíque); Erick (Marinho), Tarzia e Renê (Kayzer). Técnico: Rafael Lacerda.