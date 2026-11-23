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Histórico! Vitória marca o gol mais rápido do Brasileirão 2026
Leão da Barra abriu o placar diante do Internacional, em pleno Beira-Rio
No primeiro ataque da partida, o Esporte Clube Vitória saiu na frente do placar diante do Internacional, em pleno Beira-Rio, pela 36ª rodada. O gol marcado pelo atacante Renê foi o mais rápido do Campeonato Brasileiro 2026.
Após indecisão da defesa do Inter, Diego Tarzia conseguiu um desarme que virou assistência. O argentino deixou Renê na cara do gol, que balançou as redes com apenas 12 segundos de jogo.
O camisa 91 do Leão da Barra superou Vitinho, do próprio time gaúcho, que havia marcado um gol contra o Corinthians aos 42 segundos, na 26ª rodada.
Até o momento, a equipe comandada por Rafael Lacerda vence parcialmente por 2 a 0. Caso confirme o resultado, o Vitória pode se salvar do rebaixamento nesta segunda-feira, 23.
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Recorde dos pontos corridos já era do Vitória
Considerando todas as edições do Brasileirão, o gol de Renê se tornou o terceiro mais rápido da história da competição. Além disso, o tento é o segundo mais veloz na era dos pontos corridos.
A primeira colocação, curiosamente, também pertence ao Leão da Barra. Ídolo rubro-negro, o ex-atacante Dinei marcou aos 8 segundos no Brasileiro de 2008, na vitória de 2 a 1 sobre a Portuguesa.
Gols mais rápidos do Brasileirão
- 1º) 8 segundos: Nivaldo - Náutico 3 x 2 Atlético-MG, em 18 de outubro de 1989
- 1º) 8 segundos: Dinei - Vitória 2 x 1 Portuguesa, em 6 de julho de 2008
- 3º) 11 segundos: Ceará - Coritiba 3 x 2 Criciúma, em 27 de julho de 2003
- 4º) 12 segundos: Robinho - Santos 2 x 2 São Caetano, em 11 de outubro de 2003
- 4º) 12 segundos: Cazares - Atlético-MG 5x3 Botafogo, em 30 de junho de 2016
- 4º) 12 segundos: Renê - Internacional x Vitória, em 23 de novembro de 2026