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No primeiro ataque da partida, o Esporte Clube Vitória saiu na frente do placar diante do Internacional, em pleno Beira-Rio, pela 36ª rodada. O gol marcado pelo atacante Renê foi o mais rápido do Campeonato Brasileiro 2026.

Após indecisão da defesa do Inter, Diego Tarzia conseguiu um desarme que virou assistência. O argentino deixou Renê na cara do gol, que balançou as redes com apenas 12 segundos de jogo.

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O camisa 91 do Leão da Barra superou Vitinho, do próprio time gaúcho, que havia marcado um gol contra o Corinthians aos 42 segundos, na 26ª rodada.

Até o momento, a equipe comandada por Rafael Lacerda vence parcialmente por 2 a 0. Caso confirme o resultado, o Vitória pode se salvar do rebaixamento nesta segunda-feira, 23.

Recorde dos pontos corridos já era do Vitória

Considerando todas as edições do Brasileirão, o gol de Renê se tornou o terceiro mais rápido da história da competição. Além disso, o tento é o segundo mais veloz na era dos pontos corridos.

A primeira colocação, curiosamente, também pertence ao Leão da Barra. Ídolo rubro-negro, o ex-atacante Dinei marcou aos 8 segundos no Brasileiro de 2008, na vitória de 2 a 1 sobre a Portuguesa.

Gols mais rápidos do Brasileirão