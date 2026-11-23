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O projeto da Arena Barradão conta com mudanças ambiciosas para modernizar o Estádio Manoel Barradas, casa do Esporte Clube Vitória. O planejamento da arena prevê, entre outras coisas, a construção de um espaço exclusivo de massagem para maiores de 18 anos, iniciativa anunciada pela plataforma de conteúdo adulto Skokka, patrocinadora do clube desde o início de 2026.

No entanto, a ideia teve uma repercussão extremamente negativa entre os torcedores do clube, que demonstraram sua insatisfação nos comentários da publicação, compartilhada em nas redes sociais nesta segunda-feira, 23.

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“É lamentável que uma instituição centenária, com uma torcida tão diversa e uma história que merece respeito, precise recorrer a esse tipo de associação comercial. Transformar parte do estádio em um ambiente exclusivo para promover uma plataforma de conteúdo adulto é, no mínimo, questionável. O Vitória merece parceiros que agreguem valor à sua história, não que reduzam sua imagem a uma estratégia comercial apelativa”, disse uma torcedora.

Outro torcedor afirmou que o espaço pode representar um risco para crianças: “Imagina uma criança perguntando o que acontece lá e porque ela não pode entrar?”.

Enquanto isso, outra pessoa afirmou que considera cancelar sua associação ao clube por conta da iniciativa.

“Diretoria, o hype do marketing é bom, mas expliquem melhor a finalidade desse espaço. já estou inclinada a cancelar o sócio e qualquer investimento em itens licenciados da marca por causa dessa imagem que o clube está passando. Por melhor que seja o patrocínio, já ter a Skokka é ridículo… agora uma ‘casa de massagem’ é BIZARRO!”, comentou.