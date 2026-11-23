A derrota do Bahia por 1 a 0 para o Coritiba, no último sábado, 21, na Arena Fonte Nova, ficou marcada por uma decisão inédita de Rogério Ceni. Insatisfeito com o desempenho da equipe, o treinador promoveu três substituições simultâneas ainda no primeiro tempo, algo que nunca havia feito desde o início de sua carreira como técnico, em 2017.

A tentativa de mudar o comportamento do Tricolor, entretanto, não foi suficiente para evitar mais um tropeço na reta final do Campeonato Brasileiro. As alterações aconteceram aos 42 minutos da etapa inicial, quando Ceni retirou Erick, Rodrigo Nestor e Marcos Victor para colocar Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre em campo.

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A decisão foi tomada em meio às vaias da torcida e à dificuldade do Bahia para criar oportunidades contra o sistema defensivo do Coritiba. Após a partida, o treinador revelou que havia considerado realizar as mudanças ainda mais cedo, por volta dos 30 minutos, mas decidiu aguardar uma possível reação dos titulares.

Ceni nunca havia realizado três trocas simultâneas antes do intervalo

Rogério Ceni já havia promovido três substituições durante o primeiro tempo em outras duas oportunidades. A primeira foi em 2022, quando comandava o São Paulo, no empate por 2 a 2 com o Fluminense, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, Ceni substituiu Patryck, Jandrei e Léo Pelé, com as entradas de Welington, Thiago Couto e Luisão. Duas das três mudanças foram provocadas por lesões.

A segunda aconteceu em 2025, já no comando do Bahia, durante a derrota por 5 a 1 para o Mirassol, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquele confronto, o treinador retirou Erick Pulga, Nicolás Acevedo e Cauly, colocando Kayky, Rezende e Tiago. Mais uma vez, duas substituições ocorreram por problemas físicos.

Nos dois jogos anteriores, as alterações foram realizadas em momentos diferentes do primeiro tempo. Contra o Coritiba, por outro lado, Ceni decidiu trocar três jogadores de uma só vez, por opção técnica, na tentativa de reorganizar uma equipe que apresentava dificuldades dentro de campo.

Bahia e Coritiba - Foto: Catarina Brandão I EC Bahia

Treinador admite erro na estratégia inicial

Após o confronto, Rogério Ceni explicou que a formação defensiva adotada pelo Coritiba surpreendeu a comissão técnica do Bahia. Segundo o treinador, a equipe começou a partida em um ritmo abaixo do esperado e encontrou dificuldades para superar a linha de cinco defensores utilizada pelo adversário.

A decisão de colocar Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre teve como objetivo aumentar a qualidade técnica e a capacidade de criação do meio-campo tricolor.

Bahia e Coritiba - Foto: Catarina Brandão I EC Bahia

"Jogamos em um ritmo muito lento e baixo nos primeiros minutos. Queria ter feito as trocas no minuto 30, mas fui segurando, queria ter um meio de campo mais técnico naquele momento. Quando não deu mais para segurar, fiz as trocas", explicou.

Ceni reconheceu que a equipe melhorou depois das substituições, mas assumiu a responsabilidade pela dificuldade inicial: "Acho que ali mudou o jogo, tivemos controle de jogo a partir dali, boas oportunidades para fazer o gol e não conseguimos".

"Mas a responsabilidade é minha por não imaginar essa linha de cinco do Coritiba. Tentei corrigir o mais rápido possível", admitiu.

Bahia e Coritiba - Foto: Catarina Brandão I EC Bahia

Bahia perde na Fonte Nova apesar das mudanças

Depois das três alterações, o Bahia passou a ocupar mais o campo ofensivo e conseguiu aumentar o volume de jogo. O Tricolor criou oportunidades, teve maior controle da posse de bola e pressionou em busca do gol, mas não conseguiu transformar a superioridade em vantagem no placar.

Na segunda etapa, Ceni voltou a modificar a equipe, promovendo as entradas dos atacantes Ruan Pablo e Sanabria nas vagas de Kike Olivera e Erick Pulga, mas as mudanças também não foram suficientes para superar a defesa do Coritiba.

Bahia e Coritiba - Foto: Catarina Brandão I EC Bahia

Aos 28 minutos do segundo tempo, Breno Lopes aproveitou um contra-ataque e marcou o gol que garantiu a vitória paranaense por 1 a 0. O Bahia ainda terminou a partida com um jogador a menos, depois que Nicolás Acevedo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O resultado provocou vaias na Arena Fonte Nova, justamente no dia em que o técnico espanhol Pep Guardiola acompanhou o confronto de um camarote, durante sua primeira visita a Salvador.

Bahia e Coritiba - Foto: Catarina Brandão I EC Bahia

Bahia tenta reagir na reta final do Brasileirão

A derrota para o Coritiba evidenciou a queda de rendimento do Bahia nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado negativo, o Esquadrão permaneceu na sexta colocação, com 54 pontos, ainda na disputa por uma posição mais favorável na zona de classificação para a Libertadores de 2027.

A equipe terá agora mais dois compromissos para encerrar a temporada. O próximo será contra o Botafogo, neste sábado, 28, às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 37ª rodada.

Depois da decisão inédita contra o Coritiba, Rogério Ceni terá a missão de reorganizar a equipe e recuperar o desempenho ofensivo para a reta final do campeonato.