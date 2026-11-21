O Esporte Clube Bahia perdeu para o Coritiba por 1 a 0 neste sábado, 21, na Arena Fonte Nova, em uma atuação muito abaixo do esperado. Após o resultado negativo, o meio-campista Rodrigo Nestor lamentou o desempenho da equipe e destacou a necessidade de reação nas duas últimas partidas.

Em entrevista após o confronto, o jogador reconheceu a importância dos pontos desperdiçados pelo Tricolor, mas afirmou que o grupo ainda acredita na possibilidade de alcançar o objetivo na competição: a vaga direta na próxima Copa Libertadores.

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“A gente teve uma oportunidade de ouro hoje. A gente ainda está na briga, temos dois jogos e são duas finais. A gente precisa tirar força, precisamos do nosso torcedor. Sei que agora é difícil falar qualquer coisa para eles, porque estão chateados e com razão, mas a gente precisa deles. Eles carregam o nosso time. A gente tem uma final agora fora de casa, vamos fazer de tudo para chegar lá e ganhar”, afirmou.

Rodrigo Nestor comenta substituição no primeiro tempo

Rodrigo Nestor foi um dos três jogadores substituídos por Rogério Ceni ainda na primeira etapa. Aos 42 minutos, o treinador promoveu as entradas de Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas, sacando também Marcos Victor e Erick.

Questionado sobre a saída antes do intervalo, o meio-campista afirmou que ficou chateado, mas respeitou a decisão do treinador. Na avaliação do jogador, o Bahia conseguiu melhorar na segunda etapa, mas não aproveitou as oportunidades criadas.

“Isso acaba sendo secundário. Independente de quem tá no campo, se saiu no primeiro tempo ou depois. A gente quer ganhar. Quando eu saí, logicamente ninguém gosta de sair no primeiro tempo, mas foi a escolha do professor, faz parte do futebol. A gente fica triste por não ter conseguido o resultado. Acho que no segundo tempo fizemos por onde, tivemos maior volume, mas acabamos pecando nas finalizações e sofrendo o gol no final”, disse.

Nestor cobra eficiência nas últimas rodadas

O meio-campista também apontou a falta de precisão nas finalizações como um dos problemas do Bahia diante do Coritiba. Para Rodrigo Nestor, a equipe precisa melhorar o aproveitamento no terço final do campo para transformar o volume de jogo em gols.

“Está faltando um pouco desse ajuste fino no terço final. Não só do ataque, são todos os jogadores. A gente precisa se concentrar, precisa fazer o gol. São dois jogos e precisamos fazer seis pontos. Vamos fazer de tudo para que isso possa acontecer”, completou.