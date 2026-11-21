O Esporte Clube Bahia decepcionou sua torcida neste sábado, 21, ao perder para o Coritiba por 1 a 0 em plena Arena Fonte Nova. Após a partida, o técnico Rogério Ceni reconheceu as dificuldades da sua equipe, principalmente no primeiro tempo.

Em entrevista coletiva, Ceni admitiu que foi pego de surpresa com a escalação do adversário. Segundo o treinador, que chegou a assumir a "responsabilidade" pelo rendimento da etapa inicial, o Bahia se preparou para encarar outro sistema tático do Coritiba.

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"Eu não esperava o Coritiba com uma linha de cinco. Dentro do que eu imaginava para o jogo, realmente a escalação e a responsabilidade são minhas. O erro desse primeiro tempo, não de percepção, mas de preparação na semana inteira. Eu imaginava o Coritiba jogando numa linha de quatro, acho que nos atrapalhou um pouco", reconheceu Ceni.

Ceni faz três trocas no primeiro tempo

Aos 42 minutos do primeiro, Rogério surpreendeu a todos com três substituições feitas pouco antes do intervalo. Aos 42 minutos, Ceni sacou Marcos Victor, Erick e Rodrigo Nestor, acionando o trio Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas.

"Nós jogamos num ritmo muito lento, muito baixo nos primeiros minutos, não conseguimos nos desvencilhar da marcação. Eu queria ter feito, na verdade, essas trocas já no minuto 30. Na minha cabeça, o que funcionaria era um meio-campo mais técnico naquele momento. Não deu para segurar até o final do primeiro tempo", disse Ceni.

"Tentei corrigir o mais rápido possível, poderia ser até um pouquinho mais cedo, mas também sabia que uma minutagem muito alta para aqueles jogadores dificultaria eles terminarem a partida. Não quis esperar até o intervalo, porque eu sabia que daquela maneira nós não íamos conseguir mudar o jogo", completou.

Treinador vê impacto positivo das substituições

De acordo com Ceni, as substituições fizeram o Bahia entrar de vez no jogo. De acordo com o treinador, o Esquadrão desperdiçou muitas chances de sair na frente do placar.

"As trocas foram o que mudaram o jogo. Nós corremos um pouquinho mais de risco, mas ao menos controlamos o jogo. Do final do primeiro tempo até o momento do gol do Coritiba, a gente teve controle de jogo, teve oportunidades muito boas para abrir o marcador e não conseguimos", lamentou.

"Quando nós conseguimos mudar o jogo, mudar a maneira de jogar. Nós tivemos as chances, mas infelizmente não conseguimos sair na frente do placar, que eu acho que mudaria bastante o jogo", completou Ceni.

Rogério Ceni durante coletiva na Arena Fonte Nova - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Vaias da arquibancada

Após o gol de Breno Lopes, a torcida tricolor passou a protestar nas arquibancadas. Vaias e cânticos contra o time e o próprio Rogério Ceni, entoaram pelo estádio, mas, apesar das cobranças, o técnico afirmou que vê as manifestações com naturalidade.

"Quando o time não vence, mesmo criando as suas oportunidades, é natural as vaias, se escolhe o culpado. Vejo como uma coisa natural do futebol. O torcedor vem aqui para ter um final de semana feliz, vem aqui para sair contente do estádio, sair vencedor. Foi um primeiro tempo ruim mesmo, abaixo, muito abaixo".