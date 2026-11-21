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O atacante Willian José não deve mais entrar em campo pelo Bahia nesta temporada. Fora da lista de relacionados para o confronto contra o Coritiba, neste sábado, 21, o jogador de 34 anos completa quatro partidas consecutivas sem ser convocado pelo técnico Rogério Ceni. Segundo informações do ge, o centroavante não será mais aproveitado até o encerramento de 2026.

A situação do atleta se agravou após ele compartilhar, em outubro, um vídeo com críticas ao Nordeste nas redes sociais. A publicação provocou repercussão negativa entre torcedores e foi repudiada pela diretoria tricolor.

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Apesar da polêmica, a saída do atacante já estava nos planos do clube antes do episódio. O contrato de Willian José termina em dezembro de 2026, e a decisão de não dar continuidade ao vínculo em 2027 havia sido tomada anteriormente, conforme apuração do ge.

Perda de espaço no Bahia

Antes mesmo da repercussão envolvendo o vídeo, Willian José já havia perdido a titularidade para Alejo Véliz, contratado no segundo semestre.

A última atuação do centroavante aconteceu em 11 de outubro, na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nos confrontos seguintes, contra Flamengo e Santos, o jogador permaneceu no banco de reservas. Depois disso, ficou fora das listas para os jogos contra São Paulo, Cruzeiro, Grêmio e Coritiba.

Entenda a polêmica

No dia 25 de outubro, após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Willian José compartilhou um vídeo de um influenciador que criticava o Nordeste, região onde Lula conquistou 69,37% dos votos válidos.

A publicação gerou críticas de torcedores do Bahia. Natural de Alagoas, o atacante inicialmente tentou justificar o compartilhamento e voltou a defender o conteúdo em outra postagem.

Diante da repercussão, o Bahia informou que o assunto havia sido tratado internamente e destacou que a publicação não representava os valores da instituição.

O diretor de futebol Cadu Santoro classificou a atitude como um "erro grave". Já Rogério Ceni afirmou que o período longe dos jogos deveria servir como um "tempo para reflexão".

Posteriormente, Willian José pediu desculpas e declarou que não teve a intenção de diminuir a região Nordeste.

Números de Willian José pelo Bahia

Contratado em 2025 como um dos principais reforços do Bahia, Willian José teve papel importante no setor ofensivo e terminou sua primeira temporada com 20 gols em 61 partidas.

Em 2026, o atacante perdeu rendimento e espaço na equipe. Mesmo assim, soma nove gols em 31 jogos e aparece como o segundo maior artilheiro do elenco na temporada, atrás apenas de Luciano Juba.

Com o contrato próximo do fim e fora dos planos da comissão técnica, o centroavante caminha para encerrar sua passagem pelo Tricolor sem voltar a atuar oficialmente.