O melhor jogador do mundo pode ficar afastado dos campos por meses - o Bayern de Munique sofreu duas baixas importantes durante o empate por 1 a 1 com o Colônia, nesta sexta-feira, 20, pela 10ª rodada do Campeonato Alemão.

Principal referência ofensiva da equipe e atual Bola de Ouro, Harry Kane sofreu uma ruptura dos ligamentos do tornozelo esquerdo e poderá ficar afastado dos gramados por aproximadamente três meses.

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O atacante Michael Olise também se lesionou durante a partida, aumentando os problemas do técnico Vincent Kompany em um momento decisivo da temporada.

A gravidade da lesão de Kane foi informada pelo diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, após o confronto na Allianz Arena. Posteriormente, Kompany confirmou que o centroavante inglês enfrentará um período prolongado de recuperação.

O problema físico aconteceu ainda no primeiro tempo, quando Kane sofreu uma entrada por trás do defensor Schmied. O atacante não conseguiu continuar jogando e precisou ser substituído aos 20 minutos.

Além de perder dois jogadores importantes, o Bayern deixou escapar pontos em casa e corre o risco de perder a liderança da Bundesliga. O Borussia Dortmund poderá assumir a primeira colocação caso consiga um resultado favorável contra o Borussia Mönchengladbach, neste sábado, 21.

Harry Kane sofre entrada por trás e deixa campo aos 20 minutos

A lesão de Harry Kane aconteceu poucos minutos depois de o Colônia abrir o placar na Allianz Arena. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o meia-atacante Mikey Moore marcou para os visitantes, colocando o Bayern em desvantagem diante de sua torcida.

Na sequência, Kane disputou uma jogada com o defensor Schmied e recebeu uma entrada por trás, que atingiu seu tornozelo esquerdo. O centroavante demonstrou dores e precisou deixar a partida aos 20 minutos, dando lugar ao meio-campista Tom Bischof.

Após o confronto, o Bayern confirmou que o jogador sofreu uma ruptura ligamentar. A previsão inicial é de aproximadamente três meses de afastamento, prazo que poderá variar conforme a evolução da recuperação.

A ausência representa um problema significativo para o Bayern, que perde seu principal centroavante durante uma parte importante do calendário europeu. O atacante inglês também deverá desfalcar a equipe em compromissos da Bundesliga e de outras competições durante o período de recuperação.

Kane lesionado - Foto: Reprodução I Instagram

Olise também se machuca e deixa estádio de muletas

A situação do Bayern se agravou ainda no primeiro tempo, quando Michael Olise sofreu uma lesão durante uma disputa de bola com o volante Krauss. Diferentemente de Kane, o atacante conseguiu permanecer em campo até o intervalo, mas não retornou para a segunda etapa.

Olise foi substituído por Binder, aumentando para dois o número de jogadores ofensivos perdidos pelo Bayern durante a partida. Segundo informações da emissora alemã Sky, o francês deixou a Allianz Arena utilizando muletas, o que aumentou a preocupação em relação à gravidade do problema.

Até a divulgação das primeiras informações após o jogo, não havia sido apresentado um diagnóstico definitivo sobre a lesão de Olise nem uma previsão de retorno. A situação deverá ser acompanhada pelo departamento médico do Bayern, que já enfrenta dificuldades para recuperar outros integrantes do elenco.

Olise lesionado - Foto: Reprodução I Instagram

Bayern empata com Colônia e pode perder liderança da Bundesliga

Dentro de campo, o Bayern também teve uma noite complicada. O Colônia abriu o placar aos 12 minutos, com Mikey Moore, e colocou os donos da casa em desvantagem logo no início do confronto.

A reação veio aos 37 minutos, quando Nathaniel Brown marcou o gol de empate após receber assistência de Tom Bischof, justamente o jogador que havia entrado no lugar de Kane.

Apesar da igualdade, o Bayern não conseguiu completar a virada e encerrou a partida com o placar de 1 a 1.

O resultado deixou a liderança da Bundesliga ameaçada. O Borussia Dortmund, que enfrenta o Borussia Mönchengladbach neste sábado, poderá ultrapassar a equipe de Munique na classificação.

Departamento médico do Bayern já conta com outros desfalques

As lesões de Harry Kane e Michael Olise ampliam uma lista de problemas físicos enfrentados pelo Bayern de Munique. O setor ofensivo já estava desfalcado pelo colombiano Luis Díaz e pelo alemão Serge Gnabry, que também se encontram afastados das partidas.

A equipe ainda não pode contar com o lateral-esquerdo Alphonso Davies e com o goleiro Manuel Neuer, que se recupera de uma ruptura parcial de tendão no pé direito.

Neuer, inclusive, está no Brasil durante seu processo de recuperação. O alemão foi visto nesta semana em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde permanece hospedado em um resort de luxo.

Com tantos jogadores no departamento médico, Vincent Kompany terá de buscar alternativas para reorganizar a equipe, especialmente no ataque.