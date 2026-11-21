E.C.BAHIA
Bahia ganha dois reforços para enfrentar o Coritiba pela Série A
Tricolor encara o time paranaense às 17h30 deste sábado, 21, na Arena Fonte Nova
O Esporte Clube Bahia terá o retorno de duas peças para o setor ofensivo. Ausentes contra o Grêmio por causa de problemas físicos, os atacantes Kike Olivera e Everaldo ficam à disposição para o duelo com o Coritiba, neste sábado, 21.
Totalmente recuperados, Kike e Everaldo foram relacionados normalmente para a partida contra o Coxa, conforme consta na lista de relacionados divulgada pelo Bahia.
Já o centroavante Willian José, por outro lado, mais uma vez não está com o grupo tricolor para o compromisso da 35ª rodada. Ele está fora dos planos e não vai mais vestir a camisa tricolor.
Relacionados do Bahia
Rogério Ceni convocou 25 atletas para o jogo desta tarde. Como apenas 12 jogadores podem estar no banco de reservas, o técnico tricolor ainda cortará dois nomes da lista de relacionados. Veja abaixo a lista de relacionados:
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Lista de relacionados
- Goleiros: Victor, Ronaldo e Guido Herrera;
- Laterais: Roman Gomez, Luciano Juba e Zé Guilherme;
- Zagueiros: Marcos Victor, Kanu, David Duarte, Luiz Gustavo e Marco Moreno;
- Meio-campistas: Acevedo, Erick, Nestor, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Michel Araújo;
- Atacantes: Ademir, Sanabria, Everaldo, Kike Olivera, Alejo Veliz e Ruan Pablo e Erick Pulga.
Bahia x Coritiba
O Baha recebe o Coritiba neste sábado, 21, às 17h30. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela rodada 36 do Campeonato Brasileiro.
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Kike Olivera em aquecimento |
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Everaldo em treino do Bahia |