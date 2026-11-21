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O Bahia postou um vídeo em alto estilo no dia em que enfrentou o Coritiba na Fonte Nova - Pep Guardiola vestiu a camisa do Bahia durante sua primeira visita a Salvador, neste sábado, 21. O espanhol acompanhou de um camarote da Arena Fonte Nova a derrota do Tricolor por 1 a 0 para o Coritiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A presença do treinador movimentou as redes sociais do clube, que publicou vídeos de Guardiola com um uniforme personalizado e convidando a torcida para a partida em português. Antes de chegar ao estádio, o espanhol visitou o CT Evaristo de Macedo, acompanhou um treinamento da equipe de Rogério Ceni e conversou com profissionais do Bahia.

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Guardiola conhece Salvador e participa de eventos do clube

Acompanhado do CEO do Grupo City, Ferran Soriano, Guardiola participou de uma programação institucional na capital baiana. Na sexta-feira, 20, esteve em uma loja oficial do Bahia, distribuiu autógrafos e prestigiou a estreia do documentário O Bahia é o Mundo – A Era City, ocasião em que encontrou o cantor Gilberto Gil.

O treinador também visitou o Pelourinho, onde foi filmado acompanhando uma roda de samba.

No sábado, chegou à Fonte Nova vestindo o manto tricolor. Antes da partida, conheceu o museu do Bahia e conversou com crianças do projeto social Bora Bahêa Meu Bairro.

Bahia perde em casa e deixa campo sob vaias

Apesar da expectativa pela presença ilustre, o Bahia não conseguiu vencer diante de sua torcida. A equipe teve mais posse de bola, criou oportunidades e acertou a trave, mas encontrou dificuldades para superar o goleiro Pedro Morisco.

Insatisfeito com a atuação, Rogério Ceni realizou três substituições ainda no primeiro tempo. As mudanças, entretanto, não impediram a derrota.

Aos 28 minutos da segunda etapa, Breno Lopes aproveitou um contra-ataque, driblou Ronaldo e marcou o gol da vitória do Coritiba. O Bahia ainda perdeu Nicolás Acevedo, expulso aos 36 minutos após receber o segundo cartão amarelo.

Com o resultado, o Esquadrão permaneceu na sexta colocação, com 54 pontos, enquanto o Coritiba chegou aos 45 e se aproximou da permanência na Série A.

A partida terminou sob vaias na Fonte Nova, em contraste com o clima de celebração criado pela presença de Guardiola durante o fim de semana.