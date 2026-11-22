E.C.BAHIA
Ronaldo divide peso da derrota para o Coritiba: "Não é só Rogério"
Goleiro do Bahia concedeu entrevista na zona mista
Um dos destaques no elenco do Esporte Clube Bahia ao longo da temporada, o goleiro Ronaldo dividiu as responsabilidades pela derrota por 1 a 0 para o Coritiba, neste sábado, 21, pela 36ª rodada do Brasileirão.
Durante entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova, Ronaldo pediu que o peso do resultado negativo não caísse todo em cima de Rogério Ceni. O treinador teve seu gritado nas arquibancadas, durante momento de protesto da torcida.
"Todo mundo muito chateado dentro do vestiário. Nós jogadores sabemos da responsabilidade que temos, não é só o professor Rogério [Ceni, técnico], nem diretoria, nem ninguém. Nós temos essa responsabilidade. Infelizmente, hoje, mais uma vez, a gente acabou não entregando o resultado que queria num momento decisivo", lamentou o atleta.
Goleiro ainda acredita em vaga direta na Libertadores
Apesar do duro tropeço, o goleiro afirmou que o Bahia ainda pode se recuperar nas duas últimas rodadas e ainda buscar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.
"Acho que tudo isso pode ser esquecido se a gente conseguir o objetivo final. Restam dois jogos, duas finais. Se a gente ganha do Botafogo, tudo muda novamente, a gente já vira um time decisivo. Depois tem o Atlético-MG, provavelmente um confronto direto", pontuou.
"Tem que se lamentar mesmo, estava todo mundo muito chateado. Restam uns 12 dias para acabar o ano, e eu tenho certeza que, se a gente concluir o ano com o objetivo que todos querem, vai estar todo mundo muito feliz no final", completou o jogador.
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Além de pedir desculpas para a torcida, Ronaldo afirmou que o Tricolor criou oportunidades suficientes para sair com um resultado melhor. Ele falou sobre a importância de buscar recuperar os pontos perdidos nas últimas rodadas e finalizar bem o campeonato.
"A gente entende o torcedor. É pedir desculpa a eles que vieram, compareceram mais uma vez, lotou. Infelizmente o resultado não veio. A gente não pode se abater, restam dois jogos, duas finais. Precisamos recuperar esses pontos que não vieram nessas três rodadas que não vencemos", projetou.
"O torcedor veio, fez a parte dele. Acho que a gente também conseguiu entregar bem, principalmente no segundo tempo. A gente cria uma expectativa no torcedor, nós também tínhamos expectativa de hoje poder vencer o jogo, acho que merecíamos um resultado melhor diante do que criamos na segunda etapa", finalizou Ronaldo.