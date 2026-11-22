Embora a temporada do Esporte Clube Bahia ainda esteja acabando, Rogério Ceni já deu sinais sobre possíveis novidades para 2027. De acordo com o técnico, jogadores jovens e formados nas categorias de base devem ser mais utilizados.

Durante entrevista coletiva após a derrota para o Coritiba, neste sábado, 21, na Arena Fonte Nova, Ceni comentou sobre a utilização de atletas que não vinham tendo minutagem alta. Além de Mateo Sanabria, outro que voltou a entrar em campo foi Ruan Pablo.

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"Ruan Pablo entrou hoje, ganhou uma oportunidade. Sanabria também tinha tempo que não jogava e pensei em ter ele para o um contra um (...) Eu quero mais minutos para Ruan Pablo, para [Kauê] Furquim, que está na Seleção. É o momento para encaixar esses jogadores e fazer com que eles apareçam para o futebol brasileiro, e aí vão ter o julgamento do público em geral", explicou Ceni.

Para o treinador, inclusive, a temporada 2026 já teve um foco maior nos jovens talentos do clube baiano.

"Ano passado fomos mais longe nas Copas e esse ano no máximo vamos repetir a pontuação do ano passado no Brasileiro. O nosso grande ano de investimento foi em 2024. Esse ano tentamos formar mais jogadores jovens", apontou.

2027 será o ano dos jovens, diz Ceni

Com uma série de atletas em fim de contrato, o Bahia planeja preencher as lacunas com jogadores formados no clube. Embora não tenha confirmado nomes, Ceni deixou claro que algumas saídas vão acontecer.

Vale lembrar que sete tricolores têm vínculo até o fim do ano: Ademir, Everton Ribeiro, Everaldo, Kike Olivera, Lautaro López, Léo Vieira e Willian José. Ao menos quatro desses não devem continuar no clube.

"Em 2027 espero que a gente consiga com os jovens que vão subir, quem sabe com uma ou outra contratação, aliado aos jogadores que temos, fazer um Bahia com um jeito talvez diferente de jogar. Eu me sinto capacitado, às vezes a bola não entra, às vezes uma leitura errada, como foi hoje", lamentou Rogério.

"A gente sempre conversa no final das temporadas e só o que tem decidido até agora é que jogadores mais jovens vão assumir os lugares de quem está em fim de contrato", completou o comandante tricolor.