O técnico Rafael Lacerda segue com aproveitamento perfeito no comando do Esporte Clube Vitória. Com a goleada por 5 a 2 sobre o Internacional, nesta segunda-feira, 23, no Beira-Rio, o treinador chegou à segunda vitória em dois jogos à frente do Rubro-Negro. O resultado levou a equipe aos 44 pontos e deixou o clube muito próximo de garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

Depois da partida, Lacerda destacou a intensidade apresentada pelo Vitória desde sua chegada e relacionou o gol marcado por Renê aos 12 segundos de jogo ao perfil que procura implementar na equipe. O treinador também valorizou a qualidade do elenco e ressaltou a importância de manter o ritmo nas duas rodadas restantes.

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“O gol do Renê é retrato do que é a nossa equipe: uma equipe agressiva, competitiva, com intensidade. Desde que cheguei ao Vitória, naqueles primeiros nove dias, muita gente percebeu a intensidade dos nossos treinos, porque eu cobro muito isso deles nos jogos. Para poder cobrar, preciso trabalhar em treinamento. Foi o que procuramos fazer naqueles primeiros nove dias. São dois jogos em que, além de conseguir as vitórias e buscar nossos objetivos, conseguimos ser agressivos no início das partidas”, afirmou.

O treinador também lembrou que o Vitória marcou cedo nos dois compromissos sob seu comando. Na estreia, diante do RB Bragantino, a equipe balançou as redes aos três minutos. Contra o Internacional, Renê abriu o placar com apenas 12 segundos.

“Um gol com três minutos contra o Bragantino, agora com 12 segundos. Eu nem sabia que tinha sido tão rápido. É o retrato do perfil físico dos nossos atletas, que eu precisava potencializar, porque eles já vinham sendo potencializados antes da minha chegada. Estou muito feliz. Mas, de verdade, não penso nas minhas duas vitórias. Quando falei, no jogo contra o Red Bull, que eles precisavam me mostrar aquela energia, era porque quem criou a energia do Barradão foram os atletas, a comissão da casa e o staff. Eu precisava sentir aquilo”, explicou.

Treinador prega cautela

Apesar do início positivo, Lacerda pregou cautela e lembrou que o Vitória ainda precisa confirmar a permanência na elite. Com 44 pontos, o time segue dependendo dos resultados da rodada para alcançar o objetivo. O técnico também aproveitou a entrevista para convocar a torcida para o próximo compromisso, contra o Santos, no Barradão.

“É uma sequência de fatores. O mais importante é a vitória, é atingir os 44 pontos. Temos jogos pela frente e não conquistamos nada ainda. Precisamos continuar nessa batida, mas claro que estou feliz por dois jogos e duas vitórias. Já quero fazer o convite ao torcedor. Não estou dizendo que tenho o direito de pedir, porque são apenas dois jogos, mas queria muito pedir a presença da nossa torcida para lotar o Barradão e criar uma atmosfera como foi contra o Bragantino. Tenho certeza de que vai lotar”, disse.

Lacerda ainda destacou o apoio recebido pelos jogadores no 'AeroNêgo' antes da viagem para Porto Alegre e afirmou que a recepção teve impacto positivo no ambiente do elenco.

“Foi muito importante a presença deles no aeroporto. Eu ainda não tinha vivido aquilo. No voo, senti os jogadores com um astral diferente, muito pelo que o torcedor fez. Então, convoco nossa torcida para lotar o Barradão contra o Santos”, completou.

Lacerda projeta evolução gradual e mira 2027

O treinador falou sobre a necessidade do Vitória evoluir gradativamente como equipe, mas deixou claro que a prioridade no momento é, independente da performance, somar o máximo de pontos para garantir a permanência na Série A.

"Uma coisa que disse aos atletas desde o meu primeiro momento aqui: a gente tem que ganhar jogo. A evolução vai vir. Talvez contra o Santos venha um pouco mais, depois contra o Vasco um pouco mais. Desejo muito nossa permanência na Série A para, no ano que vem, evoluirmos cada vez mais, mas precisamos focar nesses dois jogos”, avaliou.

Por fim, Lacerda atribuiu o desempenho da equipe à qualidade dos jogadores e valorizou a dimensão do resultado conquistado fora de casa.

“Vai muito da qualidade dos atletas. Quando cheguei aqui, sabia que tinha muita qualidade. Fazer 5 a 2 fora de casa contra um time da grandeza do Internacional, independentemente de estar em uma situação na zona de rebaixamento, é muito importante. É o Inter, que, sob o comando de Eduardo, tinha ganhado todos os jogos em casa, com o estádio lotado”, concluiu.