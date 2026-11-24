ESPORTES
Arena para 60 mil pessoas avança para substituir estádio tradicional
Nova estrutura conta com teto retrátil inédito no país
As obras de uma nova arena com capacidade para 60 mil torcedores e sistema de cobertura retrátil entraram na fase final para substituir um antigo estádio de apenas 4,5 mil lugares. O novo Estádio PVF está sendo erguido na comuna de Nghia Tru, na província de Hung Yen, no Vietnã, para assumir o posto do atual equipamento integrado ao Centro de Treinamento de Futebol Juvenil PVF, um complexo de 22 hectares.
Com a elevação do teto já concluída e a instalação das cadeiras em andamento, o cronograma prevê a entrega total do projeto até março de 2027.
O novo equipamento substituirá o atual Estádio PVF, que tem capacidade para apenas 4.500 pessoas e que atualmente serve como estádio e centro de treinamento para as equipes Cong An Nhan Dan, Hung Yen e para a Academia de Futebol PVF.
Leia Também:
O empreendimento conta com investimento do Ministério da Segurança Pública e integra um complexo esportivo e de serviços de aproximadamente 92 hectares iniciado em 19 de outubro de 2025.
Conheça a estrutura
Ocupando uma área de aproximadamente 55 mil m², o novo complexo praça esportivo está sendo construído sob rigorosos padrões da FIFA, visto que a estrutura atenderá partidas profissionais de futebol, além de grandes eventos culturais e de entretenimento.
A cobertura do estádio será flexível aplicada pela primeira vez no país, capaz de abrir ou fechar em um intervalo de 12 a 20 minutos.
No interior do edifício, as arquibancadas nos setores A, B, C e D recebem simultaneamente assentos amarelos e vermelhos, que são protegidos com lonas e náilon durante o restante das intervenções.
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|