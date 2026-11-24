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As obras de uma nova arena com capacidade para 60 mil torcedores e sistema de cobertura retrátil entraram na fase final para substituir um antigo estádio de apenas 4,5 mil lugares. O novo Estádio PVF está sendo erguido na comuna de Nghia Tru, na província de Hung Yen, no Vietnã, para assumir o posto do atual equipamento integrado ao Centro de Treinamento de Futebol Juvenil PVF, um complexo de 22 hectares.

Com a elevação do teto já concluída e a instalação das cadeiras em andamento, o cronograma prevê a entrega total do projeto até março de 2027.

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O novo equipamento substituirá o atual Estádio PVF, que tem capacidade para apenas 4.500 pessoas e que atualmente serve como estádio e centro de treinamento para as equipes Cong An Nhan Dan, Hung Yen e para a Academia de Futebol PVF.

O empreendimento conta com investimento do Ministério da Segurança Pública e integra um complexo esportivo e de serviços de aproximadamente 92 hectares iniciado em 19 de outubro de 2025.

Conheça a estrutura

Ocupando uma área de aproximadamente 55 mil m², o novo complexo praça esportivo está sendo construído sob rigorosos padrões da FIFA, visto que a estrutura atenderá partidas profissionais de futebol, além de grandes eventos culturais e de entretenimento.

A cobertura do estádio será flexível aplicada pela primeira vez no país, capaz de abrir ou fechar em um intervalo de 12 a 20 minutos.

No interior do edifício, as arquibancadas nos setores A, B, C e D recebem simultaneamente assentos amarelos e vermelhos, que são protegidos com lonas e náilon durante o restante das intervenções.