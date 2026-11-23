Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Bahia vai ao Rio de Janeiro no próximo sábado, 28, para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada da Série A. No entanto, existe um fator que pesa contra o Esquadrão para esta partida: Rogério Ceni nunca venceu Tite em sua carreira como treinador, tabu que pode ser quebrado na próxima rodada.

Ao todo, são três confrontos entre Ceni e Tite, que hoje comanda o Botafogo, com três derrotas para o atual técnico do Bahia. Todos os duelos entre os dois à beira do campo ocorreram em 2024, quando Tite dirigia o Flamengo.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira os duelos entre Rogério Ceni e Tite

20/06/2024 – Brasileirão Série A (10ª rodada): Flamengo 2x1 Bahia

28/08/2024 – Copa do Brasil (Quartas - Ida): Bahia 0x1 Flamengo

12/09/2024 – Copa do Brasil (Quartas - Volta): Flamengo 1x0 Bahia

Botafogo vem em má fase

Anunciado pelo Botafogo em setembro deste ano, Tite soma oito partidas no comando da equipe, com duas vitórias, um empate e cinco derrotas. Esse desempenho fez o clube carioca estacionar nos 42 pontos e entrar na reta final do Brasileirão com chances matemáticas de rebaixamento para a segunda divisão.

O Botafogo encara o São Paulo nesta segunda-feira, 23, às 20h, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.