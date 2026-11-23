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O meio-campista Cauly e o lateral-esquerdo Iago Borduchi não vão permanecer no São Paulo em 2027, segundo informação divulgada pelo jornalista André Hernan, do ESPN. Ambos os jogadores pertencem ao Esporte Clube Bahia e estão emprestados ao time paulista até o final deste ano.

De acordo com a reportagem da ESPN, o São Paulo não vai exercer a opção de compra pelos jogadores, que também não cumpriram as exigências para a renovação automática com o Tricolor Paulista.

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Com isso, os atletas retornam ao Bahia em 2027 e poderão ser reintegrados ao grupo treinado por Rogério Ceni, mas também há a possibilidade de os jogadores serem negociados novamente.

São Paulo deve ter diversas saídas para 2027

Ainda segundo informações do ESPN, o São Paulo não terá apenas as saídas de Cauly e Borduchi. O zagueiro Arboleda, o lateral-esquerdo Wendell e o atacante Ferreirinha avisaram à alta cúpula do clube que possuem o desejo de serem negociados.

Outros nomes ainda possuem destino incerto para 2027, como é o caso do meia Lucas Moura, que ainda não renovou contrato com o São Paulo.