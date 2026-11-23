Fora das fronteiras da Bahia, nadadores de outras águas sonham com a Baía de Todos os Santos - mais especificamente, com a Travessia Mar Grande-Salvador. Há mais de seis anos, Thiago Tavares ouve falar sobre e sonha em disputar a prova. Já Beth Sicuro carrega consigo as melhores memórias possíveis na água da experiência que viveu na Bahia. Agora, os dois voltam a Salvador para reencontrar a tão sonhada travessia.

No domingo, 29 de novembro, os dois estarão entre os 200 inscritos da 56ª edição da prova, a maior em número de inscrições. A largada será na Praia do Duro, em Mar Grande, no município de Vera Cruz, e a chegada no Porto da Barra, em Salvador, após cerca de 12,5 quilômetros pela Baía de Todos-os-Santos.

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"A Travessia, durante muitos anos, era restrita para os atletas da Bahia. Eu, que estou há muitos anos nessa, vivendo a história das águas abertas aí com a Maratour, que é um circuito que eu organizo há 15 anos, como atleta rodando todo o Brasil, sempre via, todos os anos, uma procura imensa de atletas de fora querendo participar e esses atletas nunca podiam participar", conta Bruno Riella, organizador da prova.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

"E aí foi aí que em 2023 nós resolvemos que essa prova seria uma prova aberta para atletas de fora e atletas de fora de outros países também", completa. Para esta edição, é estimado que os atletas de fora da Bahia representem pelo menos 40% dos nadadores.

"É uma prova muito conhecida e todo mundo, todas as pessoas que convivem na natação, nesse mundo da natação conhecem a Travessia Mar Grande–Salvador. Muitos deles tinham vontade de fazer, tinham um sonho de realizar essa prova. Então, a partir de 2023, quando nós abrimos, essa curva só cresce", conta Riella.

"O número de atletas de fora cresce a cada ano e esse ano nós temos aí pelo menos 40% da prova de atleta de fora", disse. Assim, onze estados, entre Bahia, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Goiás e Sergipe, se unirão nas águas baianas no dia 29.

Dentre eles, Thiago vem de São Paulo com a família para conhecer a Bahia e disputar a Travessia pela primeira vez, enquanto Beth, nascida em Curitiba e radicada em Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, retorna à prova depois de ficar fora da edição de 2025.

Os caminhos dos dois até a largada passam por uma mesma competição paulista, a prova de 24 quilômetros conhecida como 14 Bis. Para Thiago, completá-la foi uma forma de saber se estava pronto para encarar a baía. Para Beth, foi a maior distância que já nadou em uma prova, uma conquista que veio depois dos 60 anos, tendo começado a aprender a técnica da natação depois dos 50.

Agora, os dois se colocam à prova na Mar Grande-Salvador, chegando à Bahia com a vontade que quem não mora perto das praias soteropolitanas tem de nadar em águas como essas.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

A prova de que Thiago ouvia falar em todo lugar

Antes de ensinar natação, Thiago praticou futebol, futsal e outras modalidades. Trabalhava como salva-vidas em clubes paulistas e tinha acesso à piscina, onde treinava o necessário para exercer a função.

Na época, ainda sentia receio de nadar no mar, mas quando decidiu experimentar, percebeu que conseguia nadar bem e foi perdendo o medo. Fez uma travessia, depois outra, e começou a procurar distâncias cada vez maiores.

"Aí eu comecei a treinar, eu fiz uma, fiz duas, fiz três. Aí, quando eu fui ver, eu já estava, tipo, quem faz uma, faz várias, né? Tipo, como o pessoal fala", conta.

Foi nas travessias do litoral paulista que começou a ouvir falar da Mar Grande–Salvador. À medida que avançava das provas mais curtas para as de cinco, dez ou mais quilômetros, conhecia nadadores que já tinham cruzado a baía.

Eles mostravam vídeos, falavam da história da competição e explicavam o que mudava quando todo o percurso era feito em mar aberto. Thiago passou a pesquisar a prova e a reconhecer o nome também fora de São Paulo.

"Já nadei em Fortaleza, Paracuru. Já nadei em São Sebastião, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis. E todo lugar que eu vou, o pessoal comenta dessa prova. Todos. Então, tinha que experimentar", diz.

Thiago Tavares - Foto: Arquivo Pessoal I Thiago Tavares

A vontade de competir em Salvador cresceu junto com a carreira de professor. Hoje, Thiago ensina natação e trabalha com alunos de academia em um clube esportivo da Penha, em São Paulo.

O clube libera a piscina para que ele treine nos intervalos, e alguns alunos também nadam com ele. Assim, ele trabalha pela manhã, treina à tarde e volta ao trabalho à noite. O tempo de piscina, antes ligado à obrigação de estar pronto para um resgate, virou parte do dia que ele procura preservar.

"Eu comecei a treinar, treinar, treinar. E eu via que esse nadar, ele me relaxava. Me desligava um pouco do mundo. Eu falei, 'Opa, então vou nadar mais'. Me desestressava. Aí eu fui nadando, nadando, nadando. E hoje é um hobby meu. Hoje eu não consigo mais deixar de nadar", afirma.

Em aula, ele fala da natação como uma forma de aliviar o estresse e de manter uma rotina de atividade física. Nas provas longas, vê um trabalho de concentração que conhece bem. Mesmo com outras pessoas na água, chega um momento em que precisa lidar com o próprio cansaço e decidir como vai seguir, e é essa experiência que quer levar de volta aos alunos depois de nadar na Bahia.

55ª Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Os 24 quilômetros que deram confiança para cruzar a baía

Thiago passou o último ano se preparando para a 14 Bis, e na prova paulista, percorreu 24 quilômetros em um trajeto de rio que encontra o mar. A distância foi um teste para o plano de estrear na Bahia, na dúvida para saber como reagiria a horas de esforço e de correnteza antes de assumir o compromisso de atravessar a Baía de Todos-os-Santos.

"Se eu não conseguisse ir lá, eu não ia nessa. Porque eu ia, tipo, travar. Então, para mim, a 14 Bis foi um gatilho para eu chegar nessa prova de Salvador", explica.

Em outra prova, no Canal de Ilhabela, nadou cerca de 3,8 quilômetros. A experiência ajudou a dar uma medida do que seria largar de um lado e nadar até o outro, mas a distância da Mar Grande e o tempo de exposição às ondas são maiores.

Nas conversas com outros atletas, Thiago ouvia justamente isso, aprendendo que um percurso mais curto no papel podia exigir bastante de quem encontrasse vento, marola ou uma corrente que o tirasse da direção desejada.

Quando tentou se inscrever, as 200 vagas já tinham acabado, mas um professor sugeriu que deixasse o nome para o caso de haver uma desistência. Thiago seguiu o conselho, e assim que recebeu a mensagem sobre a abertura de uma vaga, aceitou.

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Em seguida, procurou Bruno Riella, diretor da competição, para entender encontrar um guia em uma cidade que ainda não conhecia, e acabou encontrando um salva-vidas como ele para encarar o desafio.

Na estreia, Thiago quer completar o percurso e aproveitar a prova, inclusive os trechos que exigirem mais dele, sob os olhares atentos da esposa, dos filhos, da mãe e da irmã, que irão acompanhá-lo à Bahia para a prova.

"Tenho certeza que eu vou me emocionar na chegada, vou levar a minha família, porque é uma das provas que eu sempre sonhei em fazer. E esse ano vai realizar ela", diz.

Há mais de seis anos ele fala em disputar a Mar Grande. Em treinos e provas em Brasília e no Rio de Janeiro, dizia a outros nadadores que o sonho era fazer a travessia da Bahia. Hoje, avalia que finalmente encontrou o preparo que lhe faltava e sonha em, quem sabe, voltar com os próprios alunos para no futuro disputar mais uma edição.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Nunca é tarde para começar

Em aviões vindo para a Bahia como o que trará o salva-vidas, virá também Beth Sicuro, uma educadora física que deu aulas a vida inteira, até encontrar uma nova paixão dentro do esporte.

A vontade de nadar veio quando deixou Curitiba para morar em Porto Belo. Diante do mar do litoral catarinense, decidiu procurar uma academia e aprender. Um professor levou o grupo para um desafio na água salgada, e a partir dali, a paixão só aumentou.

"Eu comecei a nadar depois dos meus 50 anos. Eu era natural de Curitiba, mas vim morar aqui em Porto Belo, que é litoral de Santa Catarina. E aí, olhando esse mar todo, eu falei, 'Eu tenho que aproveitar isso aqui'. Quando vim para cá, eu falei, 'Agora quero aprender técnica mesmo. Nadar tecnicamente'", lembra.

Beth começou com 700 metros, passou por 1.500, três mil, cinco mil, oito mil e dez mil metros. Depois vieram os 24 quilômetros da 14 Bis, a maior distância que já disputou. Ao longo desse caminho, nadou por diferentes pontos de Santa Catarina e passou a viajar à procura de maratonas e ultramaratonas em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia.

Beth Sicuro - Foto: Arquivo Pessoal I Beth Sicuro

Hoje, treina de cinco a seis vezes por semana e faz parte da assessoria de natação de Samir Barel, atribuindo a evolução à orientação técnica, à regularidade e ao trabalho mental necessário para passar horas na água.

"Depois de 60 anos, fazer 24 quilômetros, eu acho que é uma grande conquista, uma coisa que ficou marcada na minha mente. A mente também, você tem que fortalecer muito durante essas ultramaratonas, mas confiar em quem está passando o seu treino, procurar um bom técnico, um bom professor, para que você consiga evoluir dentro das suas limitações", opina.

A aproximação com a Bahia veio por uma amiga que falou do circuito de águas abertas Maratour. Beth participou de provas em Morro de São Paulo, voltou outras vezes e fez amigos entre os nadadores e organizadores.

Atualmente, procura vir à Bahia pelo menos uma vez por ano, já tendo vindo três vezes em um mesmo ano e conseguido juntar competições com passeios por Itaparica, Praia do Forte e Itapuã, além de um valioso tempo para comer acarajé em Salvador.

Assim, antes mesmo de começar a nadar, Beth já conhecia o nome da Mar Grande–Salvador, mas imaginava que cruzar a baía fosse para atletas muito mais experientes. A corrida de longa distância no Mutá, no entanto, mudou essa percepção.

Ela já tinha nadado o Canal de Ilhabela e, na Bahia, completou duas vezes a ultramaratona que cita como decisiva. Lembra de uma prova sem corrente favorável, com vento e ondulação no trecho final. Depois de vê-la concluir o desafio, a disseram que ela tinha condições de fazer a Mar Grande e, dessa vez, ela acreditou.

Beth Sicuro - Foto: Arquivo Pessoal I Beth Sicuro

A cidade vista de dentro da água

Beth estreou na Travessia em 2024, e guarda com carinho a perspectiva de se aproximar de Salvador nadando. Da água, via igrejas, o mercado, a marina e os prédios da orla. Algumas dessas referências também serviam à navegação, com o guia indicando o rumo, mas ela levantando a cabeça para olhar à frente e identificar os pontos que iam aparecendo conforme avançava.

"Você saindo lá de Itaparica e vai se aproximando, começa a ver as igrejas, começa a ver o mercado, começa a ver o farol, aí até se aproximar do Porto da Barra. A gente tem essa noção fora da água, mas de dentro da água é muito mais bonito ainda, uma perspectiva assim que só te faz nadar, nadar, nadar pra chegar", conta.

Da chegada, Beth guarda a lembrança de uma nadadora que completou a prova depois dela e foi recebida com fogos e carregada no colo. Em outra competição, no Mutá, foi a própria Beth quem chegou por último.

Já tinha passado mais tempo na água, estava desgastada e encontrou uma festa na praia. Lembra da música, do Olodum e do carinho de quem esperou até o fim.

"Eu falei, nem o primeiro acho que foi tão ovacionado quanto o último. A gente fica mais horas na água. Tem um desgaste muito maior. E assim, eu acho que a reverência aí do povo baiano, de todos, independe do primeiro, de quem chega no meio, de quem chega por último. A festa é muito grande, é muito bonita", diz.

Beth Sicuro - Foto: Arquivo Pessoal I Beth Sicuro

Beth também atribui o retorno de atletas de fora à abertura das inscrições, já que a Travessia, que por anos funcionou como classificatória do Campeonato Baiano, passou a receber nadadores de outros estados e países a partir da retomada em 2023.

Para quem mora longe, Beth lembra que viajar à Bahia várias vezes ao ano para cumprir etapas de classificação tornaria a participação difícil. A mudança permitiu que ela incluísse no calendário uma prova que já queria fazer havia tempo.

"É uma prova que todo nadador tem que ter no seu currículo, né? Eu, pelo menos, falo para os outros isso. E todo nadador tem certas provas que a gente tem que ter no nosso currículo, e Mar Grande é uma delas", afirma.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

A volta de Beth e a primeira chegada de Thiago

Depois de completar a tão sonhada Mar Grande em 2024, Beth ficou fora da edição de 2025. Depois da prova no Mutá, passou por uma cirurgia para colocar uma prótese total no joelho.

A nadadora conta que já tinha dificuldade para andar e viajar para as competições e decidiu operar porque queria continuar nadando. Voltou à piscina em janeiro, e lembra do momento em que colocou a cabeça debaixo d'água e reconheceu a sensação que tinha sentido falta nos meses anteriores.

"Quando eu coloquei a cabeça assim dentro d'água, eu falei, 'Tô aqui, tô no meu mundo, tô na minha casa, é isso que eu quero para mim'", conta.

Decidiu, então, voltar à Travessia que ama, e para esta edição, Beth programou a chegada a Salvador na terça-feira anterior à prova. Quer ter alguns dias para se adaptar ao calor e à temperatura da água, diferentes do que encontra no litoral catarinense.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Seu objetivo é completar a Travessia pela segunda vez. O tempo interessa como uma medida da própria evolução, e ela lembra, com humor, que chegar por último ainda é chegar.

"Eu vou concluir. Então, eu sei que eu tenho um tempo hábil aí e o meu interesse na prova é uma, vamos dizer, a gente, nessa categoria, a gente compete contra a gente mesmo", diz.

Thiago ainda vai descobrir o que consegue enxergar quando levantar a cabeça na direção de Salvador, enquanto Beth já sabe o que procurar e quer chegar de novo à praia onde viu a torcida esperar até a última nadadora. Juntos, os dois trarão braçadas de todo o Brasil para realizar sonhos e reviver memórias nas águas da Bahia.