E.C.VITÓRIA
Vitória perde técnico e titular para enfrentar o Santos pela Série A
Leão da Barra volta a jogar pelo Brasileirão no próximo domingo, 29
Apesar de estar perto de escapar do rebaixamento, o Esporte Clube Vitória ganhou dois novos desfalques depois de golear o Internacional por 5 a 2, nesta segunda-feira, 23. Trata-se do técnico Rafael Lacerda e do volante Emmanuel Martínez.
Martínez e Lacerda foram advertidos com o terceiro cartão amarelo no Beira-Rio, o que fará a dupla ter que cumprir suspensão automática no próximo compromisso do Vitória. De volta ao Barradão, o Leão recebe o Santos no domingo, 29.
Embora não possa estar na beira do gramado, Rafael Lacerda afirmou que sua ausência na partida não será prejudicial ao Vitória. O treinador ainda aproveitou para relembrar o histórico positivo do seu auxiliar.
"Não tem impacto. Eu sou supersticioso. Todas as vezes que o João Antônio ficou na beira do campo a gente ganhou, já é um sinal positivo. Não muda muito. Claro que eu gosto da beira do campo, ainda mais no Barradão, mas não impacta. Vamos estar muito bem representados. Estou tranquilo quanto a isso", concluiu.
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Jogos que interessam ao Vitória
Atlético-MG e Corinthians duelam às 20h da próxima quarta-feira, 25, na Arena MRV. Um empate neste jogo já pode livrar o Vitória do rebaixamento. O confronto é válido pela 36ª rodada do Brasileirão.
Caso o resultado necessário não venha, o Vitória precisa somar um ponto no próximo domingo, 29, às 16h, quando recebe o Santos no Estádio Manoel Barradas. Esta partida já é pela rodada 37.
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Rafael Lacerda |
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Emmanuel Martínez |