Siga o A TARDE no Google

A comemoração do elenco do Esporte Clube Vitória no vestiário do Beira-Rio teve um pedido especial ao presidente Fábio Mota. Depois de golear o Internacional por 5 a 2, nesta segunda-feira, 23, os jogadores receberam o dirigente com abraços e gritos de “bicho triplicado”, em referência à premiação pelo resultado positivo.

A cena foi registrada em vídeo publicado por Fábio Mota nas redes sociais. Assim que o presidente apareceu no vestiário, os atletas começaram a cantar em coro, transformando a chegada do dirigente em mais um momento de festa após a goleada em Porto Alegre.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No futebol, o 'bicho' é uma premiação concedida aos jogadores pelo cumprimento de metas ou por resultados específicos. O pagamento é feito separadamente dos salários ou direitos de imagem.

O pedido bem humorado dos rubro-negros veio depois de uma vitória que teve peso especial na campanha. O resultado encerrou o jejum do Vitória como visitante no Campeonato Brasileiro, levou a equipe aos 44 pontos e deixou o clube muito perto de confirmar matematicamente a permanência na Série A.

Próximos compromisso do Vitória

Com a goleada, o Vitória ganhou tranquilidade na reta final do Brasileirão, mas ainda tem dois jogos pela frente. O primeiro será contra o Santos, no próximo domingo, 29, às 16h, no Barradão, pela 37ª rodada.