O filho do ex-atacante Romário, Romarinho, que agora é presidente do América-RJ, anunciou na última semana o primeiro reforço do clube na sua gestão. Com passagens por Botafogo e pelo Esporte Clube Vitória, o novo contratado do time carioca é Tiano Gomes, que assumirá o cargo de gestor de futebol do clube.

Após assumir a presidência do América, Romarinho afirmou que sua gestão será marcada por uma reformulação no clube, que começa com a contratação de Tiano Gomes.

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Ele reúne a experiência adquirida ao longo da trajetória como atleta e na administração das categorias de formação no Botafogo e no Vitória. O profissional possui as licenças A e B da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Carreira de Tiano Gomes nos bastidores do futebol

Ele iniciou a carreira na gestão esportiva em 2017, no Botafogo, onde atuou como coordenador técnico e gerente geral da base até abril de 2024. No clube alvinegro, participou de projetos de reestruturação do futebol de base, melhorias na infraestrutura e integração dos jovens com o elenco profissional.

Em 2024, assumiu a gerência das categorias de formação do Vitória, liderando a reformulação da captação e do desenvolvimento de talentos. Ele deixou o Rubro-Negro Baiano em junho de 2025.

Planejamento do América-RJ com Tiano Gomes

O novo gestor de futebol apontou a conquista do acesso com a equipe profissional como o primeiro grande objetivo. Segundo Tiano, a subida permitirá ampliar receitas e atrair mais investimentos para fortalecer as categorias de base e preparar atletas para o mercado.

“O primeiro objetivo é, naturalmente, conquistar o acesso com a equipe profissional. Isso nos permitirá aumentar as receitas e atrair mais investimentos para as categorias de base. Paralelamente, já iniciamos um trabalho de aprimoramento na formação dos nossos atletas, com o objetivo de prepará-los para o mercado e abrir possibilidades de futuras negociações”, explicou Tiano.

Com o retorno financeiro gerado pelas futuras negociações de jogadores formados no clube, a ideia é reinvestir os recursos na própria base. Para o dirigente, esse ciclo também sustentará times profissionais cada vez mais competitivos para que o clube volte a disputar competições nacionais.