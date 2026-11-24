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A vice-prefeita de Salvador e coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) da Copa do Mundo Feminina 2027, Ana Paula Matos, apresentou os avanços da cidade no planejamento para a realização da competição. A vice-prefeita foi a representante da capital baiana no I Encontro Nacional para a competição, que reuniu representantes das oito cidades-sede, governos estaduais, estádios e instituições federais nesta terça-feira, 24.

O objetivo do encontro foi promover o alinhamento estratégico das ações de preparação para o torneio

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A apresentação de Ana Paula Matos teve foco no eixo de Legado, destacando a importância de transformar a realização do maior evento do futebol feminino mundial em oportunidades concretas de desenvolvimento, com benefícios que ultrapassem o período da competição.

Nosso compromisso é fazer com que a Copa do Mundo Feminina deixe muito mais do que grandes jogos em Salvador. Queremos aproveitar essa oportunidade para fortalecer políticas públicas, ampliar oportunidades para as mulheres, impulsionar o turismo, estimular a geração de emprego e renda e promover melhorias que permaneçam na cidade [...] O legado é o que dará sentido a todo esse trabalho. Ana Paula Matos - Vice-prefeita de Salvador

Além da Ana Paula Matos, estiveram presentes no encontro Tainá Barros, chefe de Gabinete da Vice-Prefeitura; Fernanda Lordelo, secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ); e Lilia Lopes, diretora de Publicidade da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).

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Operação para a realização do torneio

Um dos destaques da apresentação foi o modelo de governança estruturado pela Prefeitura de Salvador para coordenar a preparação da cidade. O Grupo de Trabalho municipal reúne 37 secretarias e órgãos, responsáveis pela construção e execução das ações necessárias à realização do evento.

A cidade também conta com um GT Central formado por 15 mulheres que ocupam posições estratégicas na gestão municipal, responsáveis por integrar as áreas, acompanhar as entregas e fortalecer a tomada de decisões.

Site oficial da Copa do Mundo Feminina

Ainda durante a apresentação, Ana Paula Matos anunciou a entrega do site oficial da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 em Salvador, uma ferramenta de comunicação e informação que contribuirá para divulgar as ações, mobilizar a população e promover a cidade como destino turístico e sede da competição.

Encontro Nacional

A agenda nacional contou com painéis temáticos sobre segurança e proteção, saúde, direitos de competição, portos e aeroportos, trabalho e emprego, turismo e experiências na organização de grandes eventos.

Também foram realizadas apresentações das cidades-sede e dos estádios, além de reuniões bilaterais para aprofundar demandas e alinhar estratégias entre as instituições envolvidas.

O I Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027 é promovido pelo Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Extraordinária para a Copa do Mundo Feminina de 2027 (Secopa).