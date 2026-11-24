Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Bahia pode perder um dos destaques do time feminino nesta temporada: a meia-campista Angela Gomez, titular da equipe comandada por Felipe Freitas ao longo de 2026. Isso porque o São Paulo incluiu a jogadora do Bahia no radar de contratações para o próximo ano, segundo informação do jornalista Gabriel Sá.

De acordo com a informação, o Tricolor Paulista busca atletas em fim de contrato com seus respectivos clubes, de forma que Angela Gomez se encaixaria neste modelo de contratação.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A uruguaia tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro de 2026.

Jogadora de seleção

Neste momento, Angela Gomez está treinando com a seleção do Uruguai para os amistosos da Data Fifa. Nos dias 27 e 30 de novembro, as uruguaias enfrentam a Bolívia, e no dia 4 de dezembro, o adversário é a Argentina.

Outra atleta do Bahia que está no grupo da seleção do Uruguai é Wendy.

As jogadoras têm um histórico na seleção e disputaram juntas competições como a Liga das Nações da Conmebol e a Copa América de 2025. A trajetória de Wendy é ainda mais longeva, de forma que ela também esteve com o Uruguai na edição de 2022 da competição continental.

São Paulo quer reforçar o elenco para 2027

O São Paulo é o atual campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, mas foi eliminado pelo próprio Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil.

Além de Angela Gomez, o time paulista também mira outras contratações de peso para reforçar seu elenco para 2027, ainda segundo a informação de Gabriel Sá.