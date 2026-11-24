E.C.BAHIA
Destaque do Bahia entra na mira do São Paulo para 2027
Atleta tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro deste ano
O Esporte Clube Bahia pode perder um dos destaques do time feminino nesta temporada: a meia-campista Angela Gomez, titular da equipe comandada por Felipe Freitas ao longo de 2026. Isso porque o São Paulo incluiu a jogadora do Bahia no radar de contratações para o próximo ano, segundo informação do jornalista Gabriel Sá.
De acordo com a informação, o Tricolor Paulista busca atletas em fim de contrato com seus respectivos clubes, de forma que Angela Gomez se encaixaria neste modelo de contratação.
A uruguaia tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro de 2026.
Jogadora de seleção
Neste momento, Angela Gomez está treinando com a seleção do Uruguai para os amistosos da Data Fifa. Nos dias 27 e 30 de novembro, as uruguaias enfrentam a Bolívia, e no dia 4 de dezembro, o adversário é a Argentina.
Outra atleta do Bahia que está no grupo da seleção do Uruguai é Wendy.
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As jogadoras têm um histórico na seleção e disputaram juntas competições como a Liga das Nações da Conmebol e a Copa América de 2025. A trajetória de Wendy é ainda mais longeva, de forma que ela também esteve com o Uruguai na edição de 2022 da competição continental.
São Paulo quer reforçar o elenco para 2027
O São Paulo é o atual campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, mas foi eliminado pelo próprio Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil.
Além de Angela Gomez, o time paulista também mira outras contratações de peso para reforçar seu elenco para 2027, ainda segundo a informação de Gabriel Sá.
- Gisseli, lateral do Cruzeiro
- Letícia Ferreira, atacante do Cruzeiro
- Valéria Cantuário, atacante do Internacional
- Ingryd Lima, volante do Palmeiras