Siga o A TARDE no Google

O Brasil venceu seu segundo jogo na fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, desta vez superando a seleção da Tanzânia por 1 a 0 nesta terça-feira, 24. O destaque da partida foi o atacante Kauê Furquim, da base do Esporte Clube Bahia, que terminou com a maior nota da partida, de acordo com o SofaScore, mesmo sem participar do gol do triunfo brasileiro.

Furquim saiu de campo com uma nota de 8.2, a maior entre todos os jogadores do duelo, sendo importante para o Brasil tanto ofensiva, quanto defensivamente. Ao todo, o atacante de 17 anos deu seis passes-chave (passes para finalização), acertou 9 dribles, venceu 16 de 29 duelos e teve cinco contribuições defensivas.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogador da base do Bahia foi titular nos dois jogos do Brasil até o momento, mas ainda não participou diretamente de gols ou assistências.

O gol do Brasil contra a Tanzânia foi marcado pelo lateral-esquerdo Richard Wendel, aos 14 minutos do primeiro tempo, após sobra de jogada iniciada por Rodrigo Jr. e Eduardo Conceição.

Richard Wendel marcou o gol da vitória do Brasil contra a Tanzânia - Foto: Divulgação | CBF

Brasil segue com 100% de aproveitamento

A vitória por 1 a 0 sobre a Tanzânia manteve o Brasil na liderança do grupo I, agora com seis pontos.

A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo Sub-17 com uma vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda. Rodrigo Júnior, da base do Vasco, e Eduardo Conceição, do Palmeiras, marcaram os gols do Brasil na partida.

Kauê Furquim foi titular na ponta direita e saiu de campo aos 38 minutos do segundo tempo com uma atuação discreta.