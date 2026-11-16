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A meia Angela e a atacante Wendy, do time feminino do Esporte Clube Bahia, foram convocadas mais uma vez para representar a seleção do Uruguai na próxima Data Fifa. Nos dias 27 e 30 de novembro, o Uruguai enfrenta a Bolívia, e no dia 4 de dezembro, o adversário é a Argentina.

As jogadoras têm um histórico na seleção e disputaram juntas competições como a Liga das Nações da Conmebol e a Copa América de 2025. A trajetória de Wendy é ainda mais longeva e a jogadora também esteve com o Uruguai na edição de 2022 da competição continental.

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Wendy foi a artilheira das Mulheres de Aço em 2025, com 10 gols marcados, enquanto Angela marcou três gols.