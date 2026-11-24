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Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Esporte Clube Vitória, o atacante Welder será jogador do Jacuipense em 2027. O jogador de 31 anos foi anunciado pelo clube baiano no início deste mês de novembro.

Esta será a terceira passagem do atacante pelo Leão do Sisal, depois de passar pelo vestir a camisa da equipe em 2022 e 2023, período em que participou das campanhas dos dois vice-campeonatos baianos. Na ocasião, foi um dos destaques e artilheiros do time.

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Ao todo, o atacante disputou 32 partidas pelo Jacuipense, com 15 gols marcados e uma assistência.

Welder foi do Jacuipense para o Vitória

Foi justamente o bom desempenho no Jacuipense que despertou o interesse do Vitória, que contratou o jogador por empréstimo em 2023.

O atacante disputou 20 jogos e marcou quatro gols pelo Leão da Barra, incluindo o gol que selou o retorno do clube à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, contra o Novorizontino, na 36ª rodada daquela Série B.

Passagens por outros clubes

Welder saiu do Vitória no final de 2023 e assinou com o CRB para a temporada seguinte, mas não conseguiu se firmar na equipe alagoana.

Depois disso, ele rodou por clubes como Caxias, Guarany de Bagé, Confiança e Brasil de Pelotas, além de uma curta passagem pelo Hong Linh Ha Tinh, do Vietnã.

Retorno ao Jacuipense

Agora, ele chega para reforçar o elenco do Jacuipense nas disputas do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série D do Campeonato Brasileiro.

Antes de Welder, o Jacuipense já havia anunciado as renovações de boa parte dos atletas que estavam no elenco deste ano. Outros quatro reforços também já foram anunciados: o lateral-direito Daniel Mendonça, o volante Lúcio Sena, o meia Gianlucas e o atacante Natan André.

O Campeonato Baiano de 2027 será disputado entre os dias 9 de janeiro e 7 de março. O jogo de estreia do Jacuipense será contra o Porto, fora de casa. A data, o horário e o local da partida ainda serão confirmados pela Federação Bahiana de Futebol (FBF).