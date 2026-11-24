Siga o A TARDE no Google

Além de ter marcado o gol mais rápido do Brasileirão 2026, o Esporte Clube Vitória estabeleceu um novo recorte na história do Beira-Rio, do Internacional, sendo o primeiro visitante a marcar cinco gols sobre o Colorado em seu estádio.

Com gols de Renê, Tarzia, Ramon, Baralhas e Renato Kayzer, o Vitória passou perto de também aplicar a maior goleada sofrida pelo Inter no Beira-Rio. No entanto, a equipe gaúcha já perdeu duas vezes por quatro gols de diferença.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Porém, desde que o estádio foi fundado, em abril de 1969, é a primeira vez que o Internacional sofre cinco gols em um mesmo jogo.

"Nunca tínhamos tomado cinco no Beira-Rio. Isso é motivo, sim, de vergonha", reclamou o presidente colorado, Alessandro Barcellos.

Outras marcas batidas pelo Vitória

Embora já tenha vencido o Internacional em Porto Alegre em outras três oportunidades, o Vitória conseguiu seu resultado com a maior diferença de gols. Os outros triunfos foram por 1 a 0 pelo Brasileirão de 2003, 1 a 0 pela Série A de 2016 e 3 a 1 em 2021, pela Copa do Brasil.

Foi ainda a maior vitória do Leão como visitante na Série A desde 2013, última temporada em que goleou qualquer equipe da elite fora do Barradão (Náutico 0x3 Vitória em maio de 2013) ou que marcou cinco gols em outro estádio (Athletico 3x5 Vitória em setembro de 2013).