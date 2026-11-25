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Saiba onde assistir o jogo que pode salvar o Vitória do rebaixamento
Atlético-MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 25
O Esporte Clube Vitória pode garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 25, a depender do resultado do confronto entre Atlético-MG e Corinthians. O Leão torce por um tropeço do time paulista.
Onde assistir Atlético-MG x Corinthians
Atlético e Corinthians se enfrentam às 20h desta quarta-feira, na Arena MRV, na cidade de Belo Horizonte, em duelo que fecha a 35ª rodada do Brasileirão. O torcedor rubro-negro interessado no jogo pode acompanhar a transmissão no pay-per-view Premiere.
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Quais resultados salvam o Vitória?
Em caso de derrota ou empate da equipe paulista, o Vitória matematicamente escapa do rebaixamento. Qualquer resultado que não seja um triunfo corintiano já serve para o Leão, independente da diferença de gols.
Por que um tropeço do Corinthians salva o Vitória?
Como tem 40 pontos na tabela, um tropeço nesta quarta-feira faria o Corinthians ter que somar, pelo menos, mais quatro pontos para ultrapassar o Vitória na classificação. No entanto, o Timão ainda enfrenta o Grêmio, enquanto os gaúchos também encaram o Mirassol.
Com isso, se não vencer o Galo, o Corinthians automaticamente precisaria tirar pontos do Grêmio. O Imortal, da mesma forma, só ficaria acima do Rubro-Negro se somar quatro pontos diante dos concorrentes paulistas.
E se o Corinthians vencer o Galo?
O Vitória depende apenas de si mesmo para garantir vaga na Série A de 2027. Independente de qualquer resultado dos adversários que estão próximos na tabela, o time de Rafael Lacerda precisa apenas empatar com o Santos no próximo domingo, 29, às 16h, para não cair.