O Esporte Clube Vitória pode garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 25, a depender do resultado do confronto entre Atlético-MG e Corinthians. O Leão torce por um tropeço do time paulista.

Onde assistir Atlético-MG x Corinthians

Atlético e Corinthians se enfrentam às 20h desta quarta-feira, na Arena MRV, na cidade de Belo Horizonte, em duelo que fecha a 35ª rodada do Brasileirão. O torcedor rubro-negro interessado no jogo pode acompanhar a transmissão no pay-per-view Premiere.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quais resultados salvam o Vitória?

Em caso de derrota ou empate da equipe paulista, o Vitória matematicamente escapa do rebaixamento. Qualquer resultado que não seja um triunfo corintiano já serve para o Leão, independente da diferença de gols.

Por que um tropeço do Corinthians salva o Vitória?

Como tem 40 pontos na tabela, um tropeço nesta quarta-feira faria o Corinthians ter que somar, pelo menos, mais quatro pontos para ultrapassar o Vitória na classificação. No entanto, o Timão ainda enfrenta o Grêmio, enquanto os gaúchos também encaram o Mirassol.

Com isso, se não vencer o Galo, o Corinthians automaticamente precisaria tirar pontos do Grêmio. O Imortal, da mesma forma, só ficaria acima do Rubro-Negro se somar quatro pontos diante dos concorrentes paulistas.

Corinthians 1x0 Atlético-MG - Brasileirão 2026 - Foto: Pedro Souza | Atlético

E se o Corinthians vencer o Galo?

O Vitória depende apenas de si mesmo para garantir vaga na Série A de 2027. Independente de qualquer resultado dos adversários que estão próximos na tabela, o time de Rafael Lacerda precisa apenas empatar com o Santos no próximo domingo, 29, às 16h, para não cair.