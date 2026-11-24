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Depois de golear o Internacional por 5 a 2 fora de casa, o Esporte Clube Vitória praticamente eliminou todo o risco de rebaixamento no Brasileirão. Com 44 pontos somados e quatro de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 13º colocado na tabela.

Com a goleada e os demais resultados dos concorrentes, as possibilidades de queda do Vitória despencaram de 14,6% para 0,026%. No entanto, ainda resta um jogo para o fim 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, confronto este que pode salvar de vez o clube baiano.

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De acordo com levantamento publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os clubes mais ameaçados são Internacional (93.7%), Mirassol (40.9%), Corinthians (31.6%) e Grêmio (29.7%). O Botafogo, com 4%, também aparece com mais riscos que o Vitória.

Vale lembrar que Chapecoense e Remo já estão garantidos na Série B de 2027, enquanto o Inter não pode mais ultrapassar o Leão da Barra na tabela.

De olho na Sul-Americana

Agora com mais folga na classificação, o Vitória passa a olhar para cima e já acumula 48% de chances de estar na próxima Copa Sul-Americana.

O Rubro-Negro mira voltar à competição que disputou em 2026, mas acabou ficando de fora na atual temporada.

Jogos que interessam ao Vitória

Atlético-MG e Corinthians duelam às 20h da próxima quarta-feira, 25, na Arena MRV. Um empate neste jogo salva o Vitória do rebaixamento. O confronto é válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Caso o resultado necessário não venha, o Vitória precisa somar um ponto no próximo domingo, 29, às 16h, quando recebe o Santos no Estádio Manoel Barradas. Esta partida já é pela rodada 37.