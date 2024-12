"Jogo difícil", projeta Lucas Esteves sobre duelo diante do Criciúma

Lucas Esteves durante coletiva - Foto: Reprodução/ TV Vitória

Na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro, o Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 20, contra o Criciúma, pela 34ª rodada do Brasileirão, às 16h30. Para a disputa, o Vitória poderá contar com o lateral Lucas Esteves, que cumpriu suspensão e não atuou na derrota diante do Corinthians.

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, 19, o defensor comentou sobre o momento da equipe, que soma apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, estando na 13ª colocação, com 38 pontos e a 7ª melhor campanha do segundo turno. Para o desempenho, contou com as boas atuações do lateral, que marcou três assistências nos últimos cinco jogos.

"Eu fico muito feliz por chegar nessa marca. Tenho um objetivo comigo mesmo que é chegar ao maior número de assistências possíveis e poder ajudar a equipe da melhor forma, sendo com assistência ou com gol, de alguma forma procurar ser importante. Agora sabemos que temos que ter um jogo difícil, um adversário bem qualificado, então temos que ter um maior nível de concentração e procurar um bom resultado", destacou o camisa 6.

Lucas revelou a preparação para enfrentar o Criciúma, tendo em vista que é um adversário direto e que também luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Tigre é o 16° na tabela, com 37 pontos, apenas um atrás do Vitória.

"A preparação foi como foi em todos os jogos. Eu penso que nós estamos a um ponto fora da zona, mas já tivemos na zona e a um ponto para sair dela, então a preparação é a mesma, jogo a jogo e vamos encarar da mesma forma como fizemos com todos os times da Série A, procurando sair com o resultado importante", apontou Esteves.

"Eu vou procurar jogar igual, é meu jeito ofensivo, sempre procuro atacar, mas eu sei que defender também é importante para a equipe. Eu vou procurar me concentrar ao máximo e procurar ser importante e ajudar, como eu falei, de alguma forma, seja com gol, assistência e fazendo um excelente jogo", afirmou o lateral esquerdo do Vitória.

Durante a coletiva, Esteves foi questionado sobre ser mais utilizado ao comando de Thiago Carpini, que chegou na 7ª rodada do Brasileirão. Em resposta, o atleta destacou que abriu mão de "certas coisas" para conseguir desempenhar um bom futebol e contar com a confiança do treinador, também agradecendo pelas oportunidades.

"Quando você abre mão de certas coisas na sua vida, você tem a tendência de ter uma evolução maior. É o que vem acontecendo. Eu procurei abrir mão de certas coisas e hoje eu estou colhendo tudo isso. Me sinto bem fisicamente, estou feliz aqui na vitória. E sim, com a chegada do professor Thiago Carpini eu tenho mais oportunidades. Agradeço muito ao Thiago, a comissão dele, a todos os meus companheiros pela confiança depositada em mim. Então eu procuro dar a resposta dentro de campo", disse Lucas Esteves.

Para finalizar, o camisa 6 projetou os próximos cinco jogos até o fim do campeonato, demonstrando estar confiante com a equipe: "Jogo a jogo, esse é o nosso objetivo. Como eu falei, são cinco finais, cinco jogos importantes, então vamos jogar jogo a jogo, um passo de cada vez e no final de tudo a gente vai estar com o nosso objetivo concluído".