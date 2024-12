Na Série B, Ceará tem segundo maior público pagante do Brasileirão

Ceará bate recorde de público da Arena Castelão - Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará fez história e bateu o recorde da Arena Castelão, colocando 63.908 torcedores nas arquibancadas, na vitória diante do América-MG, por 1x0. O resultado também coloca o Vozão na segunda colocação do maior público pagante do Brasileirão em 2024, somando as quatro divisões.

O resultado sobre o Coelho, pela 37ª rodada da Série B, nesta segunda-feira, 18, coloca a equipe cearense na 4ª colocação na tabela, com 63 pontos, apenas dependendo de si para retornar à elite do futebol brasileiro. Na próxima rodada, enfrentará o Guarani, fora de casa.

Com quase 64 mil pessoas no Castelão, o Ceará só fica atrás do Vasco, que enfrentou o Palmeiras na 27ª rodada, no Mané Garrincha, e colocou 64.848 pessoas nas arquibancadas. Na ocasião, a equipe alvinegra aplicou 1x0.

Maiores públicos das quatro divisões do Brasileirão

64.848 pessoas: Vasco 0 x 1 Palmeiras - Série A, Rodada 27, Mané Garrincha

63.908 pessoas: Ceará 1 x 0 América-MG - Série B, Rodada 37, Arena Castelão

60.127 pessoas: Flamengo 2 x 1 Criciúma - Série A, Rodada 18, Mané Garrincha

59.463 pessoas: Flamengo 1 x 0 Vasco - Série A, Rodada 26, Maracanã

58.065 pessoas: São Paulo 2 x 0 Flamengo - Série A, Rodada 21, Morumbis

57.673 pessoas: Flamengo 1 x 1 Atlético-GO - Série A, Rodada 20, Maracanã

57.587 pessoas: Botafogo 0 x 0 Criciúma - Série A, Rodada 30, Maracanã

57.525 pessoas: Cruzeiro 4 x 2 Atlético-MG - Série A, Rodada 22, Mineirão

56.840 pessoas: Flamengo 0 x 0 Juventude - Série A, Rodada 31, Maracanã

55.694 pessoas: São Paulo 3 x 1 Palmeiras - Série A, Rodada 4, Morumbis