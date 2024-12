Maldição? Vitória encerra Brasileirão sem vencer com camisa principal

Vitória encerrou o Brasileirão sem vencer com uniforme rubro-negro - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Ao fim do Brasileirão, onde terminou na 11ª colocação, com a classificação à Copa Sul-Americana, o Vitória somou 14 triunfos na competição. No entanto, nenhum deles foi com o uniforme tradicional, rubro-negro, como as cores do clube.

Ao longo de toda a Série A, o Leão disputou 11 jogos com o uniforme número 1, somando oito derrotas e três empates. Dos 47 pontos conquistados pelo Vitória na elite do futebol brasileiro, apenas três vieram com o rubro-negro, nos empates diante de Bahia e Juventude, no primeiro turno, e Cruzeiro, no returno.

Coincidência ou não, o Leão apostou no branco para esta temporada, realizando 25 jogos, 65,7% do campeonato. Ao todo, os melhores resultados vieram do segundo uniforme, totalizando 12 das 13 vitórias e 41 pontos conquistados na competição, o que vale a 87% da pontuação conquistada pela equipe em toda a competição.

Uniforme rubro-negro

Jogos: 11

Derrotas: 8

Empates: 3

Vitórias: 0

Aproveitamento: 9,0%

Uniforme branco:

Jogos: 25

Vitórias: 12

Derrotas: 8

Empates: 5

Além deles, o Leão também realizou dois jogos com o terceiro uniforme, na cor preta, nos confrontos diante do Cuiabá e São Paulo, ambos pelo segundo turno. Nos duelos, o Leão venceu o Dourado e perdeu para o Tricolor paulista, tendo um aproveitamento de 50%.

Apesar dos rumores sobre uma possível superstição, o presidente Fábio Mota revelou o verdadeiro motivo do clube optar por jogar com o padrão 2: "A questão da camisa branca começou porque Salvador faz muito calor, o sol incessante. A preta que a gente fez um jogo, e ganhou, fazia muito calor, a vermelha e preta da mesma forma, e a branca é mais leve. Aí começou a ganhar e não escondo para vocês, começou a ganhar a gente vai tocando", disse.