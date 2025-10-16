Morre Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória, aos 74 anos

Morre ex-presidente do Vitória, Agenor Gordilho - Foto: Divulgação | Vitória

O ex-presidente do Vitória, Agenor Gordilho, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 76 anos. Ele estava internado em estado grave, inconsciente, há cerca de dois meses.

Segundo os familiares, exames recentes detectaram água no pulmão de Agenor, que pode ter sido causada por uma das seis cirurgias as quais o ex-presidente rubro-negro foi submetido nos últimos tempos. O hospital já o tratava a base de cuidados paliativos.

Agenor foi muito presente na alta cúpula rubro-negra, chegou à vice-presidência do clube em 2017, na chapa que elegeu Ivã de Almeida como presidente. Com o afastamento do mesmo, Gordilho assumiu interinamente até às eleições de 2018.

Na última eleição do Leão, realizada em 2022, Agenor esteve presente em uma chapa. Nesta ocasião ele fez parte do grupo político liderado por Ângelo Alves, porém não obtiveram êxito.

Homenagens a Agenor

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB) lamentou a morte de Agenor dizendo. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento do ex-vereador de Salvador, Agenor Gordilho. Manifesto o nosso pesar e tristeza por essa perda inestimável".

Além disso, ele destacou a relação de Agenor Gordilho com o Esporte Clube Vitória. "Ele era apaixonado pelo Esporte Clube Vitória, agremiação que presidiu e defendia com muito orgulho e amor".

O senador Otto Alencar (PSD) também prestou suas condolências ao ex-presidente rubro-negro.

Por meio de suas redes sociais ele se despediu dizendo: “Despeço-me com muita tristeza do meu amigo de longa data, Agenor Gordilho. Grande homem público, foi diretor do Banco Econômico, presidente do Vitória, e três vezes vereador de Salvador.”