Organizada do Vitória convoca AeroNego antes de viagem para Curitiba

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Após a derrota polêmica para o Palmeiras no Brasileirão, o Esporte Clube Vitória agora vira a chave para a Copa do Brasil. O elenco terá o apoio do seu torcedor antes da viagem para Curitiba, onde encara o Athletico. A Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) convocou os rubro-negros para mais um AeroNego.

De acordo com Gabriel Oliveira, presidente da TUI, o AeroNego será realizado neste domingo, 2, às 13h30, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães. O objetivo da mobilização é apoiar o time na busca por um bom resultado no jogo de ida das oitavas de final.

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O AeroNego nos embarques da delegação rubro-negra virou tradição da torcida desde a disputa da Série C, em 2022, sendo repetida algumas vezes por ano desde então. Na arrancada do time pela permanência na Série A em 2025, as concentrações aconteceram em pelo menos três oportunidades.

Athletico x Vitória

O Vitória visita o Athletico pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. O confronto está marcado para a próxima segunda-feira, 3, às 20h.