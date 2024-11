Patrocinador do Vitória é alvo de recomendação do MP-AL

Vitória e Fatal Model são parceiros desde fevereiro de 2023 - Foto: Divulgação | ECVitória

Um dos patrocinadores do Vitória, o site de acompanhantes Fatal Model é alvo de uma recomendação do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) para que o CRB, clube também patrocinado pela empresa, pare de exibir a marca nos uniformes. O clube alagoano firmou contrato com a Fatal Model no dia 31 de outubro de 2024 para exibição na barra da camisa na reta final da Série B do Brasileirão.

Leia mais:

>> Baiano Ednaldo Rodrigues pode ficar na presidência da CBF até 2034

>> Coroado pela humildade

>> Vitória x Corinthians: Leão está pronto com mudanças, veja provável time

O contrato diz que o patrocinador passará a estampar sua marca na parte traseira da camisa oficial do clube na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O MP-AL, portanto, recomendou a suspesão argumentando que a presença de uma marca com conteúdo adulto pode ser inapropriada para o público infantojuvenil.

“O MPAL está empenhado em assegurar o cumprimento das normas de proteção à infância e juventude. A recomendação administrativa expedida ao clube busca evitar a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos inapropriados, especialmente em eventos esportivos e produtos destinados a esse público. Neste caso, a presença da referida marca em produtos oficiais do clube, acessíveis a crianças, pode contrariar os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esperamos que o clube adote as medidas sugeridas para preservar o ambiente esportivo como um espaço seguro para todos”, afirmou o promotor de Justiça Gustavo Arns.

Além de solicitar a retirada do patrocínio nos uniformes oficiais e em produtos de ampla visibilidade, o MP recomendou ao CRB que, caso o contrato seja mantido, toda a divulgação da marca Fatal Model seja restrita a materiais voltados exclusivamente ao público adulto. Essa providência evitaria que crianças e adolescentes tivessem acesso indireto ao conteúdo promovido pelo patrocinador.

A Fatal Model é patrocinador oficial do Vitória desde fevereiro de 2023 e tem contrato com o Rubro-Negro até o final deste ano.